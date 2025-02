Tausende Switch-Spiele nur noch bis Sonntag im Angebot: Jetzt bis zu 84% Rabatt auf diese Hits sichern!

Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Switch-Spielen seid, solltet ihr noch an diesem Wochenende beim großen Sale im Nintendo eShop vorbeischauen.

Nur noch bis zum 23. Februar, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop der riesige Play On Sale mit über 2000 Sonderangeboten! Falls ihr also noch günstige Spiele für Nintendo Switch abstauben wollt, ist es jetzt höchste Zeit dafür. Wir haben euch zehn der interessantesten Deals herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. All jene, die lieber selbst die riesige Auswahl durchwühlen möchten, finden hier die Übersicht:

Hades

1:32 Hades: Trailer zum Action-Roguelite in der Welt der griechischen Mythologie

Der Indie-Hit Hades ist ohne Frage eines der beliebtesten Roguelite-Spiele überhaupt, sowohl bei Kritikern als auch bei Fans. Der weltweite Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei sagenhaften 94 Punkten. Spielerisch handelt es sich im Grunde um ein Hack&Slash-Actionspiel, das mit seiner Perspektive von schräg oben und seinen Massen an Monstern an Diablo erinnert. Allerdings sind wir hier in der griechischen Mythologie unterwegs.

Wir spielen den Sohn des Gottes Hades, der versucht, seinem Vater zu entkommen, und sich deshalb durch die Unterwelt kämpft. Dabei werden wir von anderen Göttern unterstützt, die uns gewaltige Kräfte verleihen. Wie üblich bei Roguelites fangen wir nach dem Tod von vorn an, allerdings können wir neue Waffen und Upgrades für künftige Durchgänge freischalten. Außerdem lernen wir immer mehr über die Götter, wodurch sich eine komplexe Story entfaltet.

MySims Cozy Bundle

1:51 MySims - Offizieller Trailer stellt Spin-off der Sims-Reihe vor

Mit dem Ende 2024 erschienenen MySims Cozy Bundle bekommt ihr gleich zwei entspannende Lebenssimulationen auf einmal: Während ihr euch im normalen MySims um den Wiederaufbau einer Kleinstadt kümmert, dreht sich der Ableger MySims: Kingdom um ein kleines Fantasy-Königreich. In beiden Fällen helft ihr den Bewohnern, indem ihr Aufträge für sie erledigt, wobei ihr ihre individuellen Geschichten kennenlernt und euch mit ihnen anfreundet.

Für das Abschließen der Aufträge, die oftmals mit kleinen Rätseln verbunden sind, werdet ihr mit neuen Bau-Optionen und Gestaltungsmöglichkeiten belohnt. Durch diese könnt ihr die Spielwelt von den Gebäuden bis hin zu den Kleidungsstücken nach und nach in einen noch schöneren und harmonischeren Ort verwandeln. Im Spielverlauf schaltet ihr sogar immer wieder zusätzliche Orte mit weiteren Bewohnern frei, deren Geheimnisse ihr erforschen könnt.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

1:22 Assassin's Creed: The Ezio Collection - Trailer zur Switch-Version

Mit der Ezio Collection bekommt ihr gleich drei Assassin’s-Creed-Spiele, nämlich Assassin’s Creed 2 sowie die beiden Spin-offs Brotherhood und Revelations, in einer technisch verbesserten Version inklusive sämtlicher Solo-Erweiterungen. Während ihr den Verrat an eurer Familie rächt, bereist ihr in den Action-Adventures das Italien der Renaissance mit Städten wie Florenz, Venedig und Rom und macht sogar einen Abstecher ins weit entfernte Konstantinopel.

Insgesamt bieten die drei Open-World-Spiele eine Spielzeit von etwa 60 bis 100 Stunden, ihr bekommt hier also eine Menge Inhalt für euer Geld. Die Ezio-Trilogie gilt bis heute als der Höhepunkt der klassischen Assassin’s-Creed-Reihe, bevor diese ab Origins in Richtung Action-RPG abgebogen ist. Hier bekommt ihr noch das klassische Attentäter-Gameplay, in dem Schleichen, Klettern und waghalsige Sprünge von Dächern die zentrale Rolle spielen.

Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Stray ist ein Third-Person-Adventure, in dem ihr in die Rolle einer niedlichen Katze schlüpft, welche ihren Weg nach Hause sucht. Dabei durchstreift ihr in der Third-Person-Perspektive die von Neonlichtern beleuchteten Straßen einer dystopischen Cyberpunk-Großstadt, die von sich erstaunlich menschlich verhaltenden Robotern bevölkert wird. Nach und nach findet ihr mehr über die geheimnisvolle Spielwelt heraus und freundet euch sogar mit einem kleinen Droiden an.

Was das Gameplay angeht, bietet Stray eine Mischung aus Erkundung, kleinen Rätseln, Platforming und auch der einen oder anderen Action-Szene. Obwohl nicht alle Bewohner feindselig sind, hält die Welt nämlich einige Gefahren bereit. Die spielerische Herausforderung steht dennoch nicht im Vordergrund, vielmehr geht es um das atmosphärische Spielerlebnis. Zu diesem tragen die aufwendige Präsentation und die hervorragenden Animationen eine Menge bei.

Diablo II: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher!

Diablo II: Resurrected lässt den großen Action-Rollenspiel-Klassiker, der bis heute einen hervorragenden Ruf genießt, wiederauferstehen. Das Remake bietet komplett neue, zeitgemäße Grafik, die jedoch dem Stil und auch der isometrischen Perspektive des Originals treu bleibt. Am Gameplay hat sich ebenfalls wenig geändert: Ihr schnetzelt euch durch Heerscharen von Monstern, levelt euren Charakter auf und sucht nach immer besserer Ausrüstung.

Neben dem Hauptspiel ist auch die Erweiterung Lord of Destruction enthalten, die neben einem fünften Akt zusätzliche Charaktere enthält. Dadurch habt ihr die Wahl zwischen insgesamt sieben Klassen, welche sich völlig unterschiedlich spielen. Gerade im Online-Koop für bis zu vier Personen lohnt sich das Experimentieren mit deren verschiedenen Fähigkeiten, um die effektivsten Kombinationen zu finden, doch selbst im Singleplayer bietet Diablo 2 nach wie vor eine hohe Langzeitmotivation.

Balatro

1:13 Eines der besten Spiele des Jahres 2024: Balatro gibt's jetzt auf Nintendo Switch

Ein globaler Wertungsdurchschnitt von 92 Punkten laut OpenCritic und gleich drei Auszeichnungen bei den Game Awards: Balatro ist einer der großen Hits des Jahres 2024. Das kreative Indie-Spiel bedient sich der Karten und einiger Regeln von Poker und mischt diese mit Roguelike- und Deckbuilding-Mechaniken. Ihr bekommt Punkte fürs Spielen von Poker-Händen wie Drilling, Straße oder Royal Flush und müsst in jeder Runde eine bestimmte Punktzahl schlagen, um in die nächste Runde zu kommen.

Das Besondere dabei sind die 150 verschiedenen Joker, welche euch fürs Ausspielen bestimmter Karten Boni gewähren. Durch das geschickte Kombinieren dieser Joker, die ihr im Spielverlauf sammelt, könnt ihr eure Punktzahl schnell in schwindelerregende Höhen schrauben. Das gelingt jedoch nur, wenn ihr innerhalb eines Durchgangs eine effiziente Spielstrategie entwickelt und euer Deck mithilfe der Ingame-Währung, die ihr durch Siege sammelt, an diese anpasst.

Just Dance 2025 Edition

4:04 Just Dance 2025 lässt euch mit 40 neuen Songs inklusive Ariana Grande das Tanzbein schwingen

Die jüngste Fortsetzung von Ubisofts beliebter Tanzspielreihe Just Dance versorgt euch mit 40 neuen Songs, darunter sowohl jüngere Titel als auch echte Klassiker. Mit dabei sind beispielsweise „Basket Case“ von Green Day, „Poker Face“ von Lady Gaga und „Yes, and?“ von Ariana Grande. In der Auswahl findet ihr sowohl leichte Choreografien für Neulinge als auch solche, die selbst Just-Dance-Profis fordern. Manche der Songs bieten mehrere Schwierigkeitsgrade.

Daneben sorgen die sogenannten Motto-Events das ganze Jahr hindurch mit weiteren Songs für neue Herausforderungen, hier könnt ihr euch durch gute Leistungen sogar spezielle Belohnungen verdienen. Falls ihr nicht nur zum Vergnügen tanzen, sondern euch fit halten möchtet, wartet zudem der Workout-Modus auf euch. Natürlich könnt ihr euch auch im Multiplayer, lokal oder online, mit anderen Spieler*innen messen und herausfinden, wer das beste Rhythmusgefühl hat.

It Takes Two

1:35 It Takes Two - Trailer zum Koop-Kracher für Nintendo Switch

Wenn ihr euch zu zweit auf ein großes, storybasiertes Abenteuer begeben wollt, ist It Takes Two die erste Wahl. Den Koop-Hit könnt ihr sowohl online als auch lokal gemeinsam spielen, selbst für den Online-Multiplayer müsst ihr das Spiel durch den kostenlosen Freunde-Pass nur einmal kaufen. Ihr spielt ein Ehepaar, das sich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird und nun zusammenarbeiten muss, um sich zurückzuverwandeln.

Neben der herzerwärmenden Geschichte und der aufwendigen Grafik im Stil eines Animationsfilms zeichnet sich It Takes Two vor allem durch seine spielerische Vielfalt aus. Im Kern handelt es sich zwar um einen 3D-Action-Platformer, jedoch wechselt das Spiel ständig das Genre und wird beispielsweise zum Shooter, zum Fighting Game oder zur Flugsimulation. Noch dazu gibt es zahlreiche Minispiele von Rennen mit Spielzeugautos bis hin zu Schach.

Sonic X Shadow Generations

1:12 Eins der besten Sonic-Spiele überhaupt bekommt ein Remaster mit neuen Inhalten

Das erst vor knapp vier Monaten erschienene Sonic X Shadow Generations besteht aus zwei Teilen: Bei dem einen handelt es sich um ein Remaster des großartigen Jump&Runs Sonic Generations aus 2011. Dieses wiederum ist eine Neuauflage von einigen der besten Sonic-Level aller Zeiten, wobei ihr diesmal jeden der Level einmal in der klassischen 2D-Seitenansicht und einmal in moderner 3D-Grafik mit Third-Person-Perspektive spielen könnt.

Der andere Teil von Sonic X Shadow Generations besteht aus einer völlig neuen Kampagne, in der ihr in die Rolle von Shadow schlüpft und in die Vergangenheit reist, um dessen Erzfeind Black Doom zu besiegen. Auch hier erlebt ihr bekannte Welten aus früheren Spielen sowohl in 2D als auch in 3D neu, diesmal jedoch in einer von Black Doom veränderten Version. Die Level sind außerdem durch eine neue Zentralwelt verbunden, deren Geheimnisse Shadow nach und nach erforscht.

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Dragon Ball FighterZ ist für Fans der Vorlage schon allein deshalb ein Genuss, weil der Look der Anime-Serie perfekt eingefangen wird, bis hin zu den spektakulären Effekten und den Animationen der Charaktere, die trotz 3D-Grafik in der Unreal Engine wie gezeichnet aussehen. Das Fighting Game hat aber auch spielerisch viel zu bieten. Neben den Kombos und Spezialattacken, die fester Bestandteil des Genres sind, sorgen die Tag Teams für spielerischen Tiefgang.

In jedem Kampf tretet ihr mit einem Team aus drei Figuren an. Um eure Gegner zu besiegen, müsst ihr stets im richtigen Moment zu demjenigen Charakter wechseln, der über den perfekten Konter verfügt. Dragon Ball FighterZ bietet außerdem eine ausführliche Solo-Kampagne, in der ihr auf einer Karte euren eigenen Weg zum finalen Bosskampf wählt. Wie in jedem Fighting Game ist es aber natürlich der Multiplayer, sowohl lokal als auch online, der für die Langzeitmotivation sorgt.

Über 2000 weitere Switch-Spiele im Angebot schnappen

Wie schon gesagt, warten im großen Play On Sale des Nintendo eShop noch 2000 weitere Sonderangebote auf euch. Falls ihr also unter unseren Tipps noch nicht das Richtige für euch gefunden habt, solltet ihr unbedingt selbst noch mal einen Blick auf die lange Liste der reduzierten Switch-Spiele werfen:

Weitere Play On-Aktionen im Nintendo eShop

Die Play On-Kampagne im Nintendo eShop besteht übrigens nicht nur aus dem großen Sale, sondern bietet noch weitere Aktionen, die ebenfalls einen Blick wert sind und teilweise auch noch länger laufen. Hier ein kurzer Überblick:

Payback-Aktion: Goldpunkte sichern beim Abo von Nintendo Switch Online

Wenn ihr jetzt ein Jahresabo bei Nintendo Switch Online abschließt, bekommt ihr Goldpunkte im Wert von 20 Prozent gutgeschrieben.

Wenn ihr bis zum 23. März ein Jahresabo bei Nintendo Switch Online abschließt, dabei die automatische Verlängerung aktiviert und auf den Teilnahme-Button auf der unten verlinkten Aktionsseite klickt, bekommt ihr Goldpunkte im Wert von 20 Prozent der Abo-Kosten, die ihr für künftige Einkäufe im Nintendo eShop einsetzen könnt. Das Angebot gilt sowohl für das Basisabo von Nintendo Switch Online als auch für die Variante mit dem Erweiterungspaket und sogar für die Familienmitgliedschaft. Hier erfahrt ihr mehr:

EA Sports FC 25 kostenlos spielen!

Eine Woche lang könnt ihr durch die Play On-Aktion EA Sports FC 25 kostenlos spielen, falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt.

Ab dem 24. Februar, also bereits ab Montag, könnt ihr das Fußballspiel EA Sports FC 25 eine Woche lang komplett kostenlos spielen. Das gilt allerdings nur dann, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt. Jetzt ist also ein besonders guter Zeitpunkt, um noch schnell Mitglied zu werden. Falls euch das Jahresabo zu viel ist, könnt ihr euch für das günstige Monatsabo für 3,99€ entscheiden. Hier findet ihr die Abo-Optionen:

Platinpunkte sammeln und Belohnungen schnappen

Bis zum 23. März bekommt ihr fürs Spielen bestimmter Switch-Spiele Platinpunkte, mit denen ihr euch anschließend Belohnungen sichern könnt.

Bis zum 23. März könnt ihr jede Woche 30 Platinpunkte abstauben, wenn ihr bestimmte Switch-Spiele spielt, wobei es sich jede Woche um ein anderes Spiel handelt. Mit diesen Platinpunkten könnt ihr euch anschließend Belohnungen im My Nintendo Store sichern. Aktuell ist Nintendo Switch Sports an der Reihe, ab Montag sind dann Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin dran. Die Info, welches Spiel ihr gerade spielen müsst, findet ihr hier auf der Play On-Aktionsübersicht: