Sony könnte für 2024 noch mehr PS5-Singleplayerspiele in der Hinterhand haben als gedacht

Hier seht ihr die Hinterhand: Wolverine könnte eines der großen Singleplayer-Spiele im Jahr 2024 werden.

Sony setzt seit jeher vor allem auf Singleplayer-Blockbuster für seine PlayStation-Konsolen. Das soll sich in Zukunft zwar etwas ändern, weil auch einige Service-Spiele mit Multiplayer-Fokus geplant sind. Nichtsdestotrotz könnten 2024 noch einmal deutlich mehr Singleplayer-Titel erscheinen, als bisher angekündigt sind.

PS5-Fans bekommen 2024 vielleicht noch ein paar bisher unangekündigte Singleplayer-Titel

Darum geht's: 2023 ist mit Marvel's Spider-Man 2 eigentlich nur ein richtig großes Singleplayer- und First Party-Spiel eines Sony-Studios für die PS5 erschienen (Burning Shores war ein DLC und Final Fantasy 16 stammt nicht von einem Sony-Studio, außerdem kommt es wohl auch für Xbox).

Das soll sich 2024 ändern, bisher wurde aber eigentlich nur Rise of the Ronin für diesen Zeitraum angekündigt.

1:42 Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Dann gibt es da noch Insomniacs Wolverine-Spiel, das nächstes Jahr kommen könnte (allerdings nicht offiziell dafür bestätigt ist). Wobei das Entwicklerstudio natürlich gerade eben erst ein neues Spider-Man veröffentlicht hat. Aber das war womöglich noch nicht alles, was uns nächstes Jahr auf der PS5 blüht.

Was könnte noch kommen? In einem ResetEra-Thread denken mehrere Fans und auch ein Entwickler darüber nach, was Sony in punkto Singleplayer-Titel nächstes Jahr auf den Markt bringen könnte. Neben Rise of the Ronin wird hier unter anderem noch Death Stranding 2 genannt. Viele Fans gehen zwar von einem Release aus, bislang wurde der Titel aber noch nicht offiziell für einen Release 2024 bestätigt.

Besonders spannend daran ist aber, dass Spiele-Entwickler Shinobi602 mehr zu wissen scheint. Und zwar über bisher unangekündigte Titel, die ebenfalls für nächstes Jahr geplant sein könnten. Ins Detail geht er leider nicht und er mahnt auch direkt an, dass es natürlich immer zu Verschiebungen kommen kann, aber immerhin gibt es da wohl noch das ein oder andere mögliche Release.

"Es gibt da noch andere Sachen. Ob die es dann schaffen oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage."

Last, but not least bringen viele Fans auch immer wieder die Hoffnung ins Gespräch, dass Sony Santa Monica aktuell an einem DLC für God of War Ragnarök arbeiten könnte.

Mit etwas Glück kommen dann diese Singleplayer-Titel 2024 von First Party-Studios für die PS5:

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Wolverine

God of War Ragnarök-DLC

plus weitere, bisher noch unangekündigte Titel

Final Fantasy 7 Rebirth hat ebenfalls einen Release-Termin im Jahr 2024, ist aber natürlich auch kein "richtiger" First Party-Titel: Das PS5-Exclusive erscheint am 29. Februar, wenn alles klappt.

Das wären dann schon mal deutlich mehr, als es dieses Jahr gab. Aber freut euch besser nicht zu früh. Nur ein einziges dieser Spiele wurde offiziell für 2024 angekündigt und das kann natürlich auch immer noch verschoben werden. Bei den drei anderen Titeln stehen die Releases ebenfalls auf sehr wackeligen Füßen. Aber dass Sony mit noch unangekündigten Singleplayer-Spielen plant, kann sehr gut sein.

Worauf hofft ihr nächstes Jahr, wenn es um Singleplayer-Blockbuster 2024 geht?