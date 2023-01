Sony auf der CES 2023: Alle Infos und deutsche Uhrzeit für den Livestream

Vom 5. bis zum 8. Januar 2023 findet in Las Vegas die Consumer Electronics Show (kurz: CES) statt. Diese gilt als wichtigste Technik-Messe der Welt, weswegen viele relevante Hardware-Hersteller dort ihre Neuheiten für das neue Jahr präsentieren – vornehmlich aus den Bereichen Video, Audio und Unterhaltungselektronik. Auch Sony ist auf der Messe vertreten und wird pünktlich zum Start eine Pressekonferenz abhalten.

Die wichtigsten Infos zur Sony CES-PK in der Übersicht

Datum: 5. Januar 2023

5. Januar 2023 Uhrzeit: 02:00 morgens deutscher Zeit

02:00 morgens deutscher Zeit Länge: Nicht bekannt

Kann ich die PK live verfolgen? Ja, es gibt einen Livestream, den ihr unter anderem auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Sony finden könnt.

Was wird Sony auf der CES 2023 zeigen?

Das steht noch nicht fest, es wird aber gemunkelt, dass sich Sony erstmals ein oder mehrere Elektroautos präsentieren wird, den Einstieg in diesen Bereich plant das Unternehmen für 2026. Neue TVs, die normalerweise Bestandteil des CES-Lineups sind, wird Sony dagegen nicht zeigen.

Da die Messe hauptsächlich auf Hardware setzt, ist in Sachen Gaming eigentlich nicht so viel zu erwarten, wir können uns aber mit Sicherheit auf ein paar neue Details zu PSVR 2 einstellen. Denn die zweite Generation von Sonys VR-Headset ist bereits auf zahlreichen Promo-Bildern (wie oben) zu sehen, zudem ist der Release der Hardware bereits im kommenden Monat. Ein perfekter Zeitpunkt also, um PSVR 2 noch einmal im Rampenlicht zu präsentieren.

Kollege Basti konnte PSVR 2 bereits im letzten Jahr ausprobieren und war hin und weg. Seine Eindrücke zum Headset lest ihr hier:

PS5-Schriftzug-Präsentation vor drei Jahren

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Sony die CES genutzt, um etwas aus der PlayStation-Welt zu präsentieren bzw. anzukündigen. Im letzten Jahr waren das erste technische Details zu PSVR 2, im Jahr 2020 der Schriftzug der PlayStation 5. Ein vermeintliche Lappalie, die damals aber hohe Wellen schlug.

Ob Sony neben PSVR 2 noch weitere PlayStation-Themen auf der CES 2023 zeigt, bleibt abzuwarten, im Dezember rankten sich beispielsweise noch Gerüchte um die Präsentation eines neuen PS5-Modells. Am 5. Januar werden wir schlauer sein.

Werdet ihr euch die PK im Livestream anschauen?