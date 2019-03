Sony bestätigt, dass es in Zukunft keine Download-Codes für PlayStation-Spiele mehr im normalen Einzelhandel geben soll. Retail-Händler wie GameStop können künftig also nur noch die physischen Vollversionen von Spielen verkaufen. Der Schritt hatte sich am Wochenende bereits durch ein geleaktes GameStop-Memo angekündigt, jetzt ist es offiziell.

Sony bestätigt: Keine Download-Codes von kompletten PlayStation-Spielen mehr im Einzelhandel

Was ändert sich? In Zukunft gibt Sony keine Download-Codes für PlayStation-Spiele an Retail-Händler aus. Die Titel können nach wie vor noch über das PlayStation Network (PSN) gekauft werden, aber im Einzelhandel findet ihr dann nur noch die physischen Disc-Fassungen der Spiele.

Nur Vollversionen betroffen: Das Ganze dreht sich ausdrücklich nur um komplette Spiele, also Vollversionen. Einzelne Erweiterungen, DLCs, Add-Ons, virtuelle Währungen und Season Passes soll es weiterhin auch beim Retailer geben.

Ab wann tritt die Änderung in Kraft? Los geht es schon am 1. April. Direkt zum Beginn nächster Woche gibt es also schon keine Download-Codes für ganze Spiele mehr beim Einzelhändler eures Vertrauens.

Sony will mit diesem Schritt den Key-Handel global angleichen

Key-Seller im Visier? Offenbar will Sony mit der Regelung die Preise für Download-Codes in den Griff bekommen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über Key-Reseller, die zum Beispiel billige Keys im Ausland gekauft haben.

Starke internationale Preisschwankungen bei Vollversionen-Keys könnten damit demnächst endgültig der Vergangenheit angehören. In dem offiziellen Sony-Statement gegenüber Eurogamer heißt es:

"Wir können bestätigen, dass Sony Interactive Entertainment zum 1. April 2019 nicht mehr länger ganze Spiele über SIEs Global Digital at Retail-Programm anbietet."

"Diese Entscheidung wurde getroffen, um das globale Key-Geschäft weiter anzugleichen. "

Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) March 22, 2019

Was haltet ihr von der Änderung? Habt ihr PlayStation 4-Spiele oft als Download-Code bei GameStop & Co. gekauft?