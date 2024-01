Sony sagt Cheatern den Kampf an - PS5-Update sperrt endlich äußerst beliebtes Cheat-Tool

Cheater machen auf der PS5 vor allem die Online-Multiplayer-Modi von Shootern wie CoD unsicher.

Ihr kennt das vielleicht: Da werdet ihr von einem Online-Gegner erledigt, der euch eigentlich nie und nimmer so gut treffen konnte. Das liegt womöglich daran, dass dieser Multiplayer-Kontrahent ein Cheater ist. Dazu werden teilweise nicht nur Programme, sondern sogar richtige Geräte wie der Cronus Zen benutzt. Auf der PS5 hat diesem Tool allerdings jetzt ein Update den Garaus gemacht. Es funktioniert auf der Sony-Konsole einfach überhaupt nicht mehr.

Worum geht's? Am 24. Januar 2024 wurde ein neues Firmware-Update für die PS5 ausgerollt, das eure Konsole höchstwahrscheinlich schon automatisch heruntergeladen und installiert hat. Darin waren einige Änderungen enthalten, aber eine habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen: Sony ist gegen ein Cheat-Tool vorgegangen.

Cronus Zen funktioniert nicht mehr: Wie direkt auf der Homepage der offiziellen Cronus-Webseite zu lesen ist, hat das PS5-Update vom 24. Januar dafür gesorgt, dass Cronus Zen nicht mehr mit der PS5 funktioniert. Schlechte Nachrichten für alle, die das Teil benutzen, aber gute Nachrichten für (fast) alle anderen.

Wer Cronus Zen aus Accessibility-Gründen nutzt, kann vielleicht auch hiermit glücklich werden:

2:16 Project Leonardo - Die Vorstellung des Accessibility-Controllers für PS5 im Video

Was ist Cronus Zen? Das Gerät stellt ein Hilfsmittel dar, mit dem ihr cheaten könnt. Beispielsweise lassen sich bestimmte Makros programmieren, so dass ihr viel schneller den Abzug drücken könnt. Generell erhaltet ihr vor allem in Multiplayer-Spielen und Shootern teilweise deutliche und unfaire Vorteile, wenn ihr das Tool benutzt.

Ihr könnt zum Beispiel dafür sorgen, dass ihr beim Schießen fast gar keinen Rückstoß mehr ausgleichen müsst und eure Waffe überhaupt nicht mehr verzieht. Das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied und sorgt bei vielen Leuten, die auf der anderen Seite stehen, für großen Frust.

Jetzt hat der Frust die Seiten gewechselt und viele Fans dürften ein bisschen Schadenfreude empfinden. Immerhin mussten die Cheater bis zu 100 Euro für ein inoffizielles PS5-Zubehör ausgeben, dass jetzt einfach nicht mehr funktioniert.

Ob die Funktionalität irgendwann zurückkehrt, steht aktuell noch nicht fest. Offenbar kann das auch der Hersteller Cronus selbst noch nicht sagen, will es aber auf jeden Fall versuchen. Ob das klappt und wie lange es dauert, bleibt unklar. Laut Cronus könte es 24 Stunden, Tage oder auch Monate dauern. Bis dahin helfe nur, das PS5-Update nicht mitzumachen.

Einziger Wermutstropfen: Es gibt leider auch einen kleinen faden Beigeschmack, den die Angelegenheit in unserem Mund hinterlässt. Die Cronus Zen-Geräte wurden nämlich nicht nur von Cheatern genutzt, sondern teilweise auch für mehr Barrierefreiheit. Mithilfe der Möglichkeiten des Geräts konnte etwas mehr Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen hergestellt werden.

Benutzt ihr so ein Gerät und falls ja, wofür? Falls nicht: Was haltet ihr davon und vom Update?