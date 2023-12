Sony hat keine Ersatzteile mehr und kann PS4 Pro und PSVR jetzt nicht mehr reparieren

Sonys PS4 Pro wurde durch die PS5 abgelöst, aber wird mit Sicherheit immer noch viel genutzt.

Wer eine PS4 Pro oder das PSVR-Headset besitzt und Fehler bemerkt, bekommt künftig deutlich größere Probleme. Bisher konntet ihr die beiden Hardware-Teile einfach einschicken und bei Sony selbst reparieren lassen, wenn es hart auf hart kommen sollte. Das klappt in Zukunft aber wohl nicht mehr so reibungslos. Zumindest hat Sony offiziell bekannt gegeben, dass PS4 Pro und PSVR in Japan nicht mehr repariert werden können. Das dürfte auch international für die PlayStation-Geräte gelten; aber wir haben nachgefragt.

PS4 Pro und PSVR werden von Sony in Japan jetzt nicht mehr repariert und das ist der Grund

Wie Game Watch berichtet, hat Sony bekannt gegeben, dass seit dem 20. Dezember 2023 keine PS4 Pro-Konsolen und auch keine PSVR-Headsets mehr repariert werden können. Wer sich bereits vorher mit dem Support in Verbindung gesetzt hat, kann seine Geräte wohl noch bis zum 5. Januar 2024 einsenden (via: SiliconEra).

Was ist der Grund dafür? Sony gibt selbst offenbar als Begründung an, dass es an Ersatzteilen mangelt. Gut denkbar ist, dass manche speziellen Teile für die alten Konsolen einfach nicht mehr hergestellt werden. Gleichzeitig besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Einzelteile lieber für die PS5 als für die alte Konsolengeneration (beziehungsweise für PSVR 2 statt 1) eingesetzt werden sollen.

Auch bei uns oder nur in Japan? Das lässt sich im Moment leider gar nicht so genau beantworten. Sony hat die Einstellung der PS4 Pro- und PSVR-Reparaturen zumindest auf der japanischen Seite offiziell bekannt gegeben. Sony Deutschland konnte uns auf Nachfrage aber leider keine konkreten Informationen zum deutschen Markt geben.

Wir würden aber einfach mal davon ausgehen, dass es früher oder später auch hier in Europa zu solchen Maßnahmen kommen wird. Was durchaus nicht unüblich ist: Immerhin können wir auch keine PlayStation-Konsolen der ersten Generation oder SNES-Konsolen bei Nintendo mehr reparieren lassen – irgendwann ist einfach Schluss.

Apropos: Vor einigen Jahren (genauer gesagt 2021) hat Nintendo erst bekannt gegeben, keine Nintendo 3DS- oder 3DS XL-Handhelds mehr zur Reparatur anzunehmen.

Zum Glück gibt es aber immer noch jede Menge Bastler und Drittanbieter, die bei solchen Gelegenheiten in die Bresche springen. Danach müsst ihr im Zweifelsfall zwar länger suchen und es kostet auch mehr, außerdem könnt ihr hier natürlich keine Garantie-Ansprüche geltend machen. Aber wenn ihr eine heißgeliebte Retro-Konsole so wieder zum Laufen bekommt, dürfte es das Geld durchaus wert sein.

Habt ihr in letzter Zeit versucht, eine PS4 Pro oder ein PSVR-Headset bei Sony zur Reparatur einzuschicken?