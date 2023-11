20 Jahre vor der PlayStation 1 – So sah Sonys erste Konsole aus

Diese Konsole wurde weit vor der PlayStation 1 entwickelt.

Im Dezember 1994 hat die PlayStation 1 ihren Siegeszug in Japan gestartet, es handelt sich dabei jedoch nicht um Sonys ersten Ausflug in Videospielgefilde. Einige von euch haben bestimmt schon von der Super Nintendo CD-Erweiterung gehört beziehungsweise von der sagenumwobenen Nintendo PlayStation.

Beide Kollaborationen zwischen Nintendo und Sony haben nie Früchte getragen, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Denn es gibt noch einen viel früheren Versuch, mit dem der spätere PlayStation-Gigant Videospiele auf den Fernseher bringen wollte.

Das ist die "TV Game Machine" von Sony

Viel ist über den Prototypen, der in den Jahren 2004 und 2005 im Rahmen der Ausstellung "Sōichirō Honda and Masaru Ibuka: Dreams and Creativity" ausgestellt wurde, nicht bekannt. In den 70ern soll er gebaut worden sein, genaueres lässt sich heutzutage nicht mehr nachvollziehen.

Er trägt den Namen TV Game Machine und gilt als Sonys Antwort auf die erste Generation an Videospielekonsolen, zum Beispiel der Magnavox Odyssey oder dem Nintendo Color TV-Game.

So sieht die "Spiele-Maschine" aus:

An dem goldenen Kasten sind lediglich einige Tasten befestigt, mit denen "Antworten" von 1 bis 3 eingegeben werden konnten. Daneben befindet sich ein Knopf mit der Bezeichnung "Fortfahren". An der Seite ist außerdem ein Drehregler angebracht, mit dem wahrscheinlich durch Texte gescrollt werden konnte.

Auffällig ist zudem der Schlitz an der Vorderseite, der wohl für die Spiele-Cartridges gedacht war. Um welche Art Datenträger es sich dabei handelt, ist unklar, es wird jedoch vermutet, dass sogenannte "Video Floppies" verwendet wurden.

Ihr habt noch nie von einer Video Floppy gehört? Das liegt daran, dass die speziellen Disketten lediglich bei Kamerasystemen von Sony, Minolta, Panasonic und Canon zum Einsatz kamen. Dort trugen sie den Markennamen "Mavipak".

Was konnte auf der TV Game Machine gespielt werden?

Die Anordnung der Bedienelemente legt nahe, dass zum Beispiel Puzzle- oder Quiz-Spiele auf der TV Game Machine von Sony laufen sollten. Der Drehregler deutet aber auch Text-Adventures an, vielleicht sogar eine angepasste Version des Videospielurgesteins Pong.

Wobei Letztgenanntes eher unwahrscheinlich sein dürfte, da Video Floppy zum Entwicklungszeitpunkt der Konsole nur für Bilder konzipiert war. 25 Stück konnten auf dem Magnetband der Diskette abgespeichert werden.

Interessantes Detail:

Ken Kutaragi – der spätere "Vater der PlayStation" – patentierte 1986 eine Variante der Video Floppy, mit der auch Daten abseits von Bildern oder Video auf dem Speichermedium festgehalten werden konnten. Die Idee, Spiele auf die Disketten zu bringen, könnte also sogar zu diesem Zeitpunkt noch verfolgt worden sein.

50 Jahre später ist Sony aus dem Videospielkosmos kaum wegzudenken

Auch wenn es mit der TV Game Machine und dem SNES CD nicht geklappt hat, sollte Sony die Videospielwelt für immer verändern. Schon mit der PlayStation 1 etablierte sich der Tech-Riese in der Industrie und was die Grafik der Konsole so besonders gemacht hat, haben wir hier zusammengefasst:

Und auch die PlayStation 5 knüpfte an den Erfolg der Vorgängerinnen an, in den kommenden Tagen erscheint bereits die vierte Revision der leistungsfähigen Current Gen-Konsole. 2024 soll Gerüchten zufolge sogar eine verbesserte Pro-Version in den Handel kommen.

