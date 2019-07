PlayStation für gamescom 2019 bestätigt: Was könnte Sony zeigen?

Vom 20. bis 24. August findet in Köln wieder die gamescom statt, die größte Videospielmesse Europas. Nachdem wir nun wissen, dass Microsoft wieder mit von der Partie sein wird, ist nun ein weiterer großer Publisher bestätigt: Sony Interactive Entertainment.

Ausstellerliste bestätigt Sony für gamescom 2019

Nach der E3 2019- und PlayStation Experience 2019-Absage von Sony kam bei vielen Spielern Unsicherheit bezüglich der gamescom auf.

Auch in der GamePro-Community fragten sich User, ob die PlayStation-Macher dieses Jahr in Köln vertreten sein werden. "Weiß man schon, obs da auch mal ein Lebenszeichen von Sony geben wird? Oder sind die bis zum nächsten Jahr komplett untergetaucht?", schreibt unter anderem Blackest Rose in den Kommentaren unserer gamescom-News zu Microsoft.

Nun haben wir die Antwort: Sony ist dabei.

Laut Ausstellerliste der offiziellen gamescom-Website, hat sich Sony Interactive Entertainment die Halle 7 angemietet.

Was zeigt Sony auf der gamescom 2019?

Das ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Fans spekulieren aber bereits eifrig.

Im The Last of Us 2-Subreddit machen sich viele geduldige Fans beispielsweise gerade Hoffnungen, dass Sony womöglich im Rahmen der Messe weitere Infos bekanntgeben könnte. Ein Release-Datum fehlt ja bekanntlich immer noch.

Da Death Stranding allerdings als großer PS4-Exklusivtitel noch vor dem The Last of Us-Sequel erscheint, werden sich die PlayStation-Macher wohl zunächst aber erst einmal darauf konzentrieren. In welcher Form (oder ob überhaupt) Death Stranding auf der gamescom 2019 anwesend sein wird, ist jedoch ebenfalls unklar.

Gut möglich ist allerdings, dass Sony kleinere Titel wie das Remake von Medievil oder PSVR-Titel auf der Messe in den Vordergrund rückt.

Was meint ihr, hält Sony im Rahmen der Messe für uns bereit?