Xbox auf der gamescom 2019: Fast 200 Spielstationen & vieles mehr

Vom 20. bis 24. August findet in Köln wieder die gamescom statt, die größte Videospielmesse Europas. Und da geben sich natürlich auch wieder die großen Namen der Branche die Klinke in die Hand. Auch Microsoft wird auf der gamescom 2019 vertreten sein. Jetzt hat der Hersteller bekanntgegeben, was für die Messe geplant ist.

Via Major Nelson wurde eine Pressemitteilung rausgegeben, die das Lineup als auch die Zeitpläne für den Xbox-Auftritt auf der gamescom auflisten:

Große Xbox Booth mit fast 200 Spielstationen

Wer die Messe selbst besucht und hofft, ein paar Titel vor ihrem Release zu spielen, dürfte in der Xbox Booth fündig werden. Fast 200 Stationen sollen in Halle 8 aufgebaut sein, an den Xbox- und PC-Titel gespielt werden können.

Folgende Titel werden anspielbar sein

Außerdem wird es möglich sein, die Streaming-Technologie Project xCloud ausführlich auszuprobieren - gamescom-Besucher wären damit mit die ersten, die den Service in Europa in die Hände bekommen. Damit auch alle Spieler Zugang zu den Angeboten der Xbox Booth bekommen, sind zudem Xbox Adaptive Controller, Rollstuhlzugänge und Gebärdendolmetscher vorhanden.

Inside Xbox - Livestream aus Köln

Zur gamescom wird es auch eine neue Inside Xbox-Ausgabe geben, wo es Updates und Ankündigungen zu verschiedenen Spielen und der Xbox-Marke geben wird. Die Ausstrahlung startet am 19. August um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Wer nicht vor Ort ist, kann den Livestream via den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen verfolgen.

Xbox Open Doors

Wer neben der Messe weitere Veranstaltungen besuchen möchte, kann das Gloria Theator aufsuchen und vom Mittwoch, dem 21. August bis Freitag, den 24. August an Xbox-spezifischen Community-Events, Turnieren und Panels teilnehmen.

Genauere Informationen zum Open Doors-Angebot sollen noch folgen.

Werdet ihr auf der gamescom mit dabei sein?