Sony kauft Spider-Man-Entwickler Insomniac Games

Sony hat Insomniac Games gekauft. Das Entwickler-Studio kennt ihr vor allem vom PS4-Exklusiven Marvel's Spider-Man und Ratchet & Clank (via Kotaku).

Ab sofort ist Insomniac also ein First-Party-Studio und wird ausschließlich Spiele für PS4 und zukünftig PS5 entwickeln. Auf ihrer offiziellen Website bestätigen die Entwickler, dass es sich aus ihrer Sicht um eine gute Entscheidung handelt. Immerhin haben die beiden Unternehmen schon viele Erfahrungen miteinander gemacht.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k