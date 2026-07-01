Sony killt PlayStation-Discs - Spiele sind ab Anfang 2028 nur noch digital erhältlich

Ab 2028 ist Schluss mit PlayStation-Discs.

Sony wird ab Anfang 2028 PlayStation-Spiele nur noch in digitaler Form anbieten und nicht mehr auf Disc verkaufen. Das berichtete das News-Portal Game File zuerst und berief sich dabei auf einen zunächst noch nicht einsehbaren PlayStation Blog-Post. Dieser wurde kurz danach auch offiziell veröffentlicht.

Demnach wird sich die Anpassung sowohl auf Spiele beziehen, die direkt von den PlayStation Game Studios kommen, als auch alle Third Party-Titel. Der PlayStation Blog-Eintrag spricht von einem "logischen Schritt für Sony Interactive Entertainment".

Konkret heißt es dort:

"Dies ist ein logischer Schritt für Sony Interactive Entertainment, um sich an die Verbrauchertrends anzupassen, da die allgemeine Präferenz für digitale Medien deutlich über die für physische Datenträger hinausgeht. Dieser Wandel wird es uns ermöglichen, uns stärker an die Art und Weise anzupassen, wie der Großteil unserer Community heute am liebsten auf Spiele zugreift und diese spielt."

Die Verkäufe von physischen Spielen gehen schon seit Jahren zurück, der Anteil der Digitalverkäufe nimmt dagegen stetig zu. Die Konsolenanbieter haben darauf bereits reagiert und bieten Modelle ohne Laufwerke an.

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Physische Versionen ohne Disc auch nach Anfang 2028 erhältlich

Laut des Blog-Eintrags plant Sony auch weiterhin, Spiele in physischer Form im Handel anzubieten. Was die Verpackungen dann beinhalten werden, ist unklar. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Hüllen dann einfach einen Download-Code enthalten, mit dem das entsprechende Spiel heruntergeladen werden kann.

Genau das macht Ende des Jahres bereits Rockstar bei Grand Theft Auto 6. Der Open World-Blockbuster wird zwar auch in physischer Form erscheinen, allerdings ohne Disc und nur mit Download-Code.

Darüber hatte es viel Empörung gegeben und es steht zu erwarten, dass auch die Sony-Ankündigung für einige Kritik sorgen wird – vermutlich vor allem aus dem Lager der Sammler*innen.

Was sagt ihr dazu, dass Sony ab 2028 keine PlayStation-Spiele mehr auf Disc anbieten wird?