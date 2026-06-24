GTA 6 kommt nur mit lausigem Download-Code in der Box - aber ist dafür gleich mehrere Tage vor Release erhältlich

Rockstar hat angekündigt, dass die physischen Versionen von GTA 6 keine Disc, sondern nur einen Code enthalten. Aber es gibt eine gute Nachricht: Ihr könnt sie mehrere Tage vor dem eigentlichen Release kaufen.

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Linda Sprenger
24.06.2026 | 13:34 Uhr

Gute und schlechte Nachrichten für Käufer der physischen Version von GTA 6. Gute und schlechte Nachrichten für Käufer der physischen Version von GTA 6.

Endlich geht's los. In der Nacht von heute auf morgen kann GTA 6 vorbestellt werden. Wer sich dazu entscheidet, zur klassischen physischen Version (Standard oder Ultimate Edition) zu greifen, muss aber auf eine Sache verzichten, nämlich auf eine klassische Disc.

Oder in anderen Worten: Auch wer GTA 6 in der Box kauft, findet darin nur einen Download-Code.

GTA 6: Physische Fassung ohne Disc, "erscheint" dafür aber schon früher

In einer Pressemitteilung von Rockstar heißt es hierzu konkret:

Die physische Version von Grand Theft Auto VI wird ab 12. November verfügbar sein und beinhaltet einen Download-Code in der Box, um das Spiel bereits vorab herunterladen zu können.

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Moment mal, 12. November? Erscheint GTA 6 nicht offiziell am 19. November 2026? Richtig, bei dem offiziellen Release-Datum, nämlich dem 19. November, bleibt's auch.

Allerdings wird die physische Version eben bereits am 12. November 2026 erhältlich sein, damit Käufer*innen der physischen Fassung keinen Nachteil gegenüber Käufer*innen der digitalen Version haben, die ja bereits am 12. November den Preload starten können. Somit können auch all diejenigen unter euch, die zur klassischen Spielebox greifen, das Spiel vorab herunterladen.

Am 12. November dürfte demnach die Box-Version des Open World-Abenteuers ausgeliefert werden. Alternativ solltet ihr die physische Version von GTA 6 am 12.11.2026 bereits im Laden kaufen können.

Das heißt aber nicht, dass ihr dann am 12. November 2026 mit dem Zocken loslegen könnt. GTA 6 wird erst am offiziellen Release-Tag, nämlich am 19. November, freigeschaltet.

Dies hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass Rockstar so Spoiler vor dem Release verhindert. In der Vergangenheit ist es schon oft vorgekommen, dass Fans Spiele vor dem eigentlichen Erscheinungstag in die Hände bekamen und vorab zocken konnten, weil Händler*innen das Street Date brachen.

Wie groß der Download des Vice City-Abenteuers ausfallen wird, ist bislang übrigens noch nicht bekannt. Stellt euch aber schon einmal darauf ein, dass ihr jede Menge Platz auf euren SSDs freischaufeln müsst.

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In der Nacht vom 24. Juni auf den 25. Juni um exakt 00:00 Uhr deutscher Zeit ist es dann so weit und ihr könnt GTA 6 vorbestellen, wenn ihr wollt. Alle Preorder-Infos findet ihr im oben verlinkten GamePro-Liveticker.

GTA 6 erscheint für die PS5 und Xbox Series X/S und wird einmal in der Standard-Version (79,99 US-Dollar) und einmal in der Ultimate Edition (99,99 US-Dollar) erhältlich sein. Der Preis in Euro ist derweil noch nicht bekannt.

Wie sieht's bei euch aus: Werdet ihr Grand Theft Auto 6 digital holen oder schnappt ihr euch eine physische Version und wenn ja, welche?

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