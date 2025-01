Sonys Live-Service-Debakel geht weiter: Unangekündigte Spiele von Bluepoint und Days Gone-Machern laut Report eingestellt

Laut Report wurde auch das neue Live-Service-Spiel von Sony Bend eingestellt, die zuvor an Days Gone gearbeitet haben.

Zwar entpuppte sich Helldivers 2 neben Astro Bot im Vorjahr als wohl größte Überraschung für Sony, unter anderem durch Concord wird 2024 jedoch als großer Tiefpunkt der Live-Service-Strategie der PlayStation-Sparte in Erinnerung bleiben. Wie aus einem Report der Seite Bloomberg hervorgeht, krieselt es im Bereich der GAAS-Spiele sogar noch mehr und zwei bislang nicht offiziell angekündigte Spiele von Sony Bend (Days Gone) und Bluepoint (Demon's Souls Remake) wurden den Infos zufolge eingestellt.

GAAS-Spiele von Sony Bend und Bluepoint eingestellt

Woher stammen die Informationen? Aus einem Report von Journalist Jason Schreier, der als einer der am besten vernetzten Branchen-Insider gilt. Die Informationen sollen sich zudem auf die Bestätigung eines Sprechers/Sprecherin von Sony beziehen.

Aus dem Report geht hervor, dass insgesamt zwei Live-Service-Spiele gecancelt wurden. Eines von Demon's Souls Remake-Entwickler Bluepoint, die laut Bericht an einem GAAS-Titel im God of War-Universum gearbeitet haben. Das zweite Spiel soll von Sony Bend stammen, die euch bestens durch Days Gone bekannt sind.

55:33 Zerstören Service Games unser Hobby oder sterben sie aus?

Autoplay

Schließungen der Studios wohl nicht geplant

Werden Projekte eingestellt oder Spiele wie zuletzt Concord erfüllen zum Release bei weitem nicht die internen Erwartungen, kommt das Thema Schließungen der Studios unweigerlich auf den Tisch.

Hier können wir euch im Fall von Sony Bend und Bluepoint laut offiziellen Sony-Aussagen aus dem Report jedoch vorerst Entwarnung geben. Beide Entwickler sollen nicht geschlossen werden.

"Bend und Bluepoint sind hochkarätige Teams, die geschätzte Mitglieder der PlayStation Studios-Familie sind, und wir arbeiten eng mit beiden Studios zusammen, um die nächsten Projekte zu bestimmen"

Ob im Zuge der Einstellung beider GAAS-Titel auch Mitarbeiter*innen entlassen wurden, wurde von Sony nicht kommentiert.

Sonys Live-Service-Strategie wankt und wankt

Neben Singleplayer-Spielen sollten unter Ex PlayStation-Chef Jim Ryan GAAS-Titel als zweite große Säule etabliert werden. Konkret hieß es, dass bis zum Jahr 2026 ganze zehn Spiele erscheinen, die auch nach dem Release stetig weiter mit Inhalten versorgt werden. Bis Ende 2023 sollten bereits zwei der Spiele auf den Markt kommen.

Dieser Plan ist jedoch spätestens seit Concord, das als eines der größten Release-Desaster aller Zeiten gilt, mächtig ins Wanken geraten und es ist unklar, ob Sony auch künftig an seiner GAAS-Strategie festhält.

Wie ist eure Meinung zum Thema Live-Service und Sony PlayStation? Meint ihr, die Säule wird weiter ausgebaut oder ist sie bereits gescheitert?