Sony möchte Kino-Sound wortwörtlich auf euer Sofa bringen - und schnallt euch dafür Lautsprecher um den Hals

Der Nackenlautsprecher ist mit der PS5 kompatibel.

Um eure liebsten Spiele klangvoll zu genießen, gibt es für die Audio-Ausgabe mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt Kopfhörer nutzen oder mit Lautsprecherboxen ein ganzes Soundsystem in eurem Zimmer aufbauen. Auf dem Markt gibt es aber auch Nackenlautsprecher. So hat Square Enix beispielsweise einen im Final Fantasy VII Remake-Stil entwickelt.

Nun prescht Sony in genau diesen Markt weiter vor und stellt einen neuen Nackenlautsprecher vor. GamePro verrät euch alles Wichtige zum Heimkino für den Hals und welche Besonderheiten es gibt.

Nackenlautsprecher von Sony für das eigene Heimkinoerlebnis

Sony bringt einen Nackenlautsprecher namens BRAVIA Theatre U heraus. Dabei handelt es sich um einen Kopfhörer, der nicht direkt an den Ohren anliegt, sondern um den Hals gelegt wird.

Was ist an den Lautsprechern so besonders? Auch wenn sich die Lautsprecher lediglich in der Nähe der Ohren befinden, sollen sie nur für einen selbst hörbar sein. Solltet ihr den Nackenlautsprecher nutzen, wäre es also möglich, dass eine Person neben euch ungestört schlafen kann.

Der Lautsprecher ist kaum größer als ein Buch.

Der Lautsprecher ist außerdem mit der PS5-Konsole kompatibel. Dabei ist es auch möglich, den Nackenlautsprecher per Kabel zu verbinden, damit die Latenz noch weiter reduziert wird.

Es soll sogar möglich sein, einen weiteren BRAVIA Theatre U zu koppeln, damit zwei Personen etwa denselben Film schauen können. So kann jeder seinen Nackenlautsprecher individuell einstellen.

Wann kommt der Lautsprecher? Die Nackenlautsprecher sollen irgendwann in 2024 erscheinen.

Wie teuer wird das Ganze? Der Lautsprecher wird zu einem Preis von 299,99 Euro erhältlich sein. Im Vergleich zu anderen Nackenlautsprechern ist das ein hoher Preis. Sony hat nämlich bereits andere Nackenlautsprecher im Angebot, die schon ab 100 Euro starten.

Solltet ihr also mit einigen Abstrichen leben können, könnten auch die günstigen Nackenlautsprecher etwas für euch sein.

Was kann der Lautsprecher auf technischer Sicht? Sony wirbt damit, dass im Nackenlautsprecher Boxen verbaut sind, die einen über 360 Grad präzisen Ton gewährleisten und klare Dialoge abspielen sollen.

Folgende Features sind enthalten:

Dolby Atmos

360 Spatial Sound

Eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden

Verbindung zu bis zu zwei Geräten über Bluetooth

Der 360 Spatial Sound soll imaginäre Lautsprecher an verschiedenen Stellen erzeugen, damit es zu einem räumlichen Klangerlebnis kommt. So können Lautsprecher eingespart werden, die Käufer*innen sonst hätten aufstellen müssen.

Was haltet ihr von solchen Nackenlautsprechern? Nutzt ihr sie oder seid ihr Fan von Kopfhörern?