Sony zeigt neuen PS5-Controller, der eine echte Premiere für das Unternehmen ist

So sieht der Fight Stick von Sony für die PS5 aus, bisher trägt er noch den Codenamen Project Defiant.

Wenn ihr in erster Linie Street Fighter 6 oder Tekken 8 zockt, dürfte euch diese Ankündigung ganz besonders freuen: Sony bringt zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens einen eigenen PlayStation-Fight Stick auf den Markt, der auch mit PCs funktioniert.

Project Defiant: Der erste PlayStation-Fight Stick überhaupt kann mit oder ohne Kabel genutzt werden

Darum geht's: Auf der State of Play im Juni 2025 wurden nicht nur Spiele vorgestellt, sondern auch neue Hardware. Genauer gesagt: Project Defiant, der erste PlayStation-Stick überhaupt. Also der Erste, den Sony selbst für die Konsolen entwickelt.

0:30 Sony stellt den ersten PlayStation-Fight Stick für die PS5 im Teaser-Trailer vor

Autoplay

Was kann Project Defiant? Alles, was ein Fight Stick so können muss: Er hat einen großen Steuerknüppel auf der linken Seite und acht Knöpfe auf der rechten. Oben gibt es noch eine Leiste mit zusätzlichen Buttons und einem Touchpad, die ihr außerhalb des Kampfgeschehens einsetzen könnt.

Ihr habt sogar die Möglichkeit, die Begrenzer des Sticks (Quadrat, Kreis und Oktagon) ohne Werkzeug auszuwechseln.

Der Fight Stick richtet sich natürlich in erster Linie an Fighting Game-Fans. Wer in Mortal Kombat 1, Guilty Gear Strive oder im guten, alten Street Fighter III: 3rd Strike so richtig auftrumpfen will, kommt an den Arcade-Sticks nicht vorbei. Auch auf Turnieren zocken die Profis eigentlich ausschließlich damit.

Third Party-Fight Sticks gibt es natürlich noch und nöcher, aber jetzt hat sich Sony auch dazu durchgerungen, selbst einen eigenen auf den Markt zu bringen. Der hat dann auch ein relativ kurioses Alleinstellungsmerkmal.

Ein kabelloser Fight Stick: Kann das gut gehen? Laut Sony ja: Die "innovative PS Link-Technologie" soll sowohl auf dem PC als auch an der PS5 eine extrem niedrige Latenz aufweisen. Ihr müsst euch also angeblich keine Sorgen um Eingabeverzögerungen machen, die in Fighting Games natürlich alles entscheiden können.

Aber, keine Sorge: Wer will, kann seinen Sony-Fight Stick auch ganz klassisch noch mit einem Kabel anschließen. Solltet ihr es also wirklich ernst meinen und damit auf Turnieren spielen wollen, habt ihr die Gelegenheit, auf Nummer sicher zu gehen. Apropos: Eine Tragetasche wird mitgeliefert.

Wann kommt Project Defiant? Bisher handelt es sich bei dem Titel nur um einen Codenamen, der Fight Stick wird zum Release dann also wahrscheinlich anders heißen. Geplant ist eine Veröffentlichung für das Jahr 2026. Wenn alles glatt läuft, könnt ihr das neue Arc Systems-Spiel Marvel Tokon dann also mit dem passenden Gerät zocken.

Wie gefällt euch der Fight Stick von Sony? Kommt das Teil für euch in Frage?