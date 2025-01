Sony macht aus dem DualSense eine Pistole dank Patent und das sieht richtig wild aus: PS5-Controller muss seitlich gehalten werden

Der DualSense-Controller für die PS5 könnte ein ziemlich abgefahrenes Update erhalten.

Sony, Nintendo und Co reichen immer wieder Patente ein, die dann ans Licht der Öffentlichkeit gelangen, ohne dass ein Produkt dazu angekündigt worden wäre. So ist es auch in diesem Fall: Offenbar gibt es bei dem PlayStation-Unternehmen die Idee, aus dem PS5-Controller eine Art Lightgun zu machen. Dafür müsste ein Accessoire an den DualSense-Controller angebracht und er dann seitlich gehalten werden.

So sieht das PS5-Patent aus, das aus dem DualSense eine seitliche Pistole machen würde

Darum geht's: Findige Fans haben im Netz Bilder eines neuen Sony-Patents entdeckt, das dem Controller der PS5 eine witzige, neue Nutzungs-Variante spendieren könnte. Aber wie immer bei solchen Patenten gilt natürlich, dass nicht unbedingt auch wirklich ein Produkt daraus entstehen muss. Manche Ideen erreichen nie Marktreife und bleiben auf ewig ein Patent.

Richtig abgefahren: Nichtsdestotrotz wirkt die Idee hier zumindest so kurios und spannend, dass wir gar nicht anders können, als darauf zu hoffen, dass daraus wirklich mal ein echtes Produkt wird, das wir an unseren DualSense-Controller anbringen können.

Der Clou an der Sache ist nämlich der, dass ihr den DualSense nur an einem Griff-Horn packen und seitlich halten würdet. An die Unter- und Innenseite des Drückers würde dann ein Trigger angebracht, den wir abdrücken können. Kimme und Korn gibt es dank der L- und R-Knöpfe gewissermaßen sowieso schon.

Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, kein Problem. Es gibt auch ein paar Bilder dazu, die die unorthodoxe Herangehensweise schön veranschaulichen. Hier könnt ihr euch das Patent-Konzept ansehen (via: GameRant):

Vor allem vielleicht für Virtual Reality? Im Patent selbst finden sich auch noch einige andere, zusätzliche Accessoires, deren Funktion allerdings leider nicht näher beschrieben wird. Aber ein weiteres Bild legt nahe, dass die Lightgun-Erweiterung für den DualSense womöglich in erster Linie für die Nutzung in Kombination mit PlayStation VR (2) geplant war.

Das würde auch wirklich gut passen. Immerhin spielt dann überhaupt keine Rolle, wie das Ganze aussieht, sondern eigentlich nur, wie es sich anfühlt. Wir sind gespannt, ob dieses Zubehörteil irgendwann wirklich noch erscheint.

Wie findet ihr die Idee? Hättet ihr Lust auf so ein Accessoire für den PS5-Controller oder eher nicht?