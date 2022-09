Sony PS5-TV: Holt euch jetzt den X90J mit HDMI 2.1 & 120 Hz für nur 699€

In den aktuellen Angeboten der Woche bei Otto gibt es eine ganze Reihe von 4K-Fernsehern günstiger, unter anderem den gerade fürs Gaming interessanten Sony X90J. Diesen bekommt ihr in der Größe 50 Zoll für nur 699€ (UVP: 1.199€). Laut der Vergleichsplattform Idealo war das Modell überhaupt noch nie so günstig zu bekommen, der momentan zweitgünstigste Preis liegt bei 844€. Das Angebot gilt noch bis nächsten Dienstag, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr es:

Der Deal ist auch deshalb interessant, weil der Sony X90J aus 2021 vermutlich nicht mehr sehr lange verfügbar sein wird. Danach muss man zum deutlich teureren Nachfolger Sony X90K greifen, der derzeit erst zu Preisen ab 1.199€ zu bekommen ist, aber nicht unbedingt besser ist als der X90J, wie ihr in unserer große TV-Kaufberatung nachlesen könnt:

Wie gut ist der Sony X90J?

Tolles Bild für den Preis: Der Sony X90J ist ein 4K-Fernseher der oberen Mittelklasse aus 2021. Für den derzeitigen Preis bietet er eine hervorragende Bildqualität, die er unter anderem dem kontrastreichen VA-Display und seinem guten Full Array Local Dimming zu verdanken hat. Das Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. An OLED-TVs kommt der X90J zwar trotzdem nicht ganz heran, er ist aber nicht allzu weit von ihnen entfernt. Außerdem verfügt er über eine zwei- bis dreimal so hohe Spitzenhelligkeit wie Low-Budget-TVs, wodurch er HDR viel besser ausnutzen kann.

Gaming: Der Sony X90J verfügt über ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps möglich ist. Durch ein Sofware-Update werden inzwischen auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Der Input Lag liegt bei circa 18 ms mit 60 Hz und 11 ms mit 120 Hz. Das ist zwar nicht ganz so niedrig wie bei aktuellen TVs von Konkurrenten wie Samsung oder LG, es handelt sich aber trotzdem um gute Werte fürs Gaming.