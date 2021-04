Sony schenkt euch 9 Spiele, doch ihr müsst euch beeilen

Wenn ihr kostenlose Spiele wollt, solltet ihr schnell zuschlagen: noch bis zum 23. April 2021 um 5 Uhr morgens gibt es in Sonys Play at Home-Initiative 9 Gratisspiele zu holen. Habt ihr euch die Spiele einmal geholt, bleiben sie auch nach Ende der Aktion kostenlos in eurer Bibliothek. Die Spiele, die ihr euch allerdings nicht schnappt, erhaltet ihr danach nur wieder zum regulären Preis.

Braucht ihr PS Plus? Nein. Ihr könnt alle Spiele aus dem Playstation Store herunterladen, auch wenn ihr kein Abo für PS Plus besitzt. Einige der Spiele sind allerdings nur in VR spielbar.

Diese Spiele könnt ihr euch nur noch kurze Zeit gratis holen:

The Witness

Genre: Rätsel

GamePro Wertung: 85

Darum geht es: Auf einer einsamen Insel gestrandet müssen wir in The Witness linienbasierte Rätsel lösen, um die Spielwelt zu erkunden. Das Spiel nimmt uns dabei nicht zu viel an die Hand, sondern lässt uns selbst herumprobieren, wie wir die immer komplexer werdenden Hinweise entschlüsseln.

Subnautica

Genre: Survival

GamePro Wertung: 87

Darum geht es: In Subnautica sind wir mit unserem Raumschiff im Ozean eines fremden Planeten gestrandet. Um in der Tiefe zu überleben, müssen wir Ressourcen sammeln, uns eine Basis bauen und verschiedene Biome erkunden. Hier und da gibt es auch Story-Happen, aber der Fokus des Spiels liegt auf dem einsamen Erkunden und Überleben.

Horizon Zero Dawn bleibt euch noch länger erhalten

Horizon Zero Dawn, das am 20. April zum Lineup der kostenlosen Play at Home Spiele hinzugefügt wurde, bleibt allerdings noch länger verfügbar. Das Spiel inklusive des DLCs Frozen Wilds könnt ihr euch bis zum 15. Mai kostenlos herunterladen.

Wenn ihr mehr über Horizon Zero Dawn erfahren wollt, könnt ihr euch unseren Test ansehen:

83 4 Mehr zum Thema Horizon: Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd

Weitere Play at Home-Spiele folgen

Sony hat außerdem angekündigt, dass es weitere Spiele für Play at Home in den kommenden Monaten geben soll. Zumindest im Mai und Juni erwartet uns noch mindestens ein kostenloser Titel.

Welches Spiel holt ihr euch unbedingt noch solange es kostenlos ist?