Sony schenkt euch jetzt regelmäßig PS4-Spiele, damit ihr den Lockdown übersteht

Im vergangenen April verschenkte Sony im Rahmen der "Play at Home"-Initiative Journey und Knack 2 an alle PS4-Spieler*innen, um ihnen den Lockdown etwas erträglicher zu machen. Knapp ein Jahr später kehrt die Aktion zurück und verspricht nun für einen abgesteckten Zeitraum regelmäßig Gratis-Spiele. Ein kostenloses Game wurde jetzt enthüllt, und das könnt ihr schon bald schnappen.

Das ist das erste Gratis-Spiel: Den Anfang macht Ratchet & Clank für PS4, das ihr euch ab 1. März 2021 ab 5 Uhr morgens aus dem PlayStation Store gratis herunterladen könnt. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr Ratchet and Clank natürlich auch auf der PS5 spielen.

5 Monate, 5 kostenlose Spiele für PS4

Die Spiele für April, Mai und Juni sind noch nicht bekannt, die werden dann monatlich enthüllt. Auf GamePro.de erfahrt ihr dann immer pünktlich, welches Spiel Sony als nächstes verschenkt.

Ratchet and Clank war übrigens bereits im März 2018 Teil des PS Plus-Lineups und gehört außerdem zur PS Plus-Collection für PS5. Möglicherweise erwarten uns im Rahmen von Play at Home weitere ehemalige PS Plus-Titel.

Jeden Monat ein neues Gratis-Spiel: Von März bis Juni will uns Sony nun jeden Monat ein neues PS4-Spiel gratis spendieren. Insgesamt verschenkt das Unternehmen also fünf Titel, die alle Spieler*innen dann sogar behalten dürfen. Dabei ist es übrigens ganz egal ob ihr PS Plus-Mitglied seid oder nicht: Ihr bekommt die Spiele so oder so.

Das steckt hinter Ratchet & Clank

Verfügbar ab (Termin/Uhrzeit): 1. März 2021 ab 5 Uhr morgens (deutsche Zeit)

1. März 2021 ab 5 Uhr morgens (deutsche Zeit) Wo kann ich das Spiel laden? Im PlayStation Store

Darum geht's: Ratchet and Clank ist ein Plattform-Adventure von Insomniac Games (bekannt für Marvel's Spider-Man), in dem wir als felliges Alien Ratchet und dessen Robo-Kumpel Clank durch insgesamt 20 riesige 3D-Levels hüpfen.

Die beiden Freunde begeben sich sich auf die Suche nach Captain Qwark und wollen die Galaxie vor dem Untergang retten. Die Story ist nicht linear, so müsst ihr auch mal in vorangegangene Areale zurückkehren, um dort Aufgaben zu erfüllen. In Minispielen könnt ihr z.B. Geschütztürme besetzen und ballert dann aus der Ego-Ansicht.

Mit Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint im Juni übrigens der Nachfolger exklusiv für PS5.

Freut ihr euch über die Initiative?