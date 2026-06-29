Sony schmeißt bald über 100 Spiele auf einen Schlag aus dem PS Store, die mehr als 800 Platin-Trophäen abwerfen

Im PlayStation Store wird derzeit aufgeräumt. Eine neue Richtlinie macht's möglich.

Sony greift mit einer neuen Richtlinie durch und schwingt seit einiger Zeit das Schwert gegen Publisher, die den PlayStation Store mit günstiger "Shovelware" fluten; also günstig und schnell produzierten, und meist sehr kurzen, Spielen. Schon bald soll die nächste Welle an Titeln verschwinden.

Dieser Publisher wird aus dem PS Store verbannt

Dieses Mal geht es um einen Publisher namens Afil Games. Habt ihr von dem noch nie gehört, dann seid ihr wahrscheinlich nicht die Art von Trophäenjäger*innen, die im digitalen Schrank alles anhäufen, das sich günstig und schnell machen lässt.

32:11 Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

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Zu den Spielen von Afil Games gehören Beispielsweise Titel wie das sehr simple Rätselspiel Bee Flowers, bei dem hexagonale Plättchen gedreht werden müssen, um eine Biene zu Blumen zu bringen.

Weitere Spiele heißen beispielsweise Damways, Magic Sheep, Cute Astro oder Doctor Cat, und und und ... Mehr als 100 Stück davon hat Afil Games aktuell im PlayStation Store gelistet. Warum werfen die über 800 Platin Trophäen ab? Ganz einfach: Die Spiele werden mit Crossbuy für um die 5 Euro sind oft im Sale und bekommen PS4 und PS5 Version, plus eine Version für jede Region. Somit kommen 8 Platins für jedes Spiel zusammen.

Damit ist aber bald Schluss. In einem Statement auf dem X/Twitterkanal nennt der Publisher die strengeren Regeln im PS Store und erklärt, diese passen nicht zum eigenen Businessmodell.

Daher dürfen neue Titel von Afil Games in Zukunft nicht mehr auf der Plattform veröffentlicht werden, aber auch den bereits verfügbaren geht's im Store an den Kragen. Sie sollen zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt entfernt werden, sind aber aktuell noch verfügbar.

Afil Games muss im Zuge einer größeren Aufräum-Aktion gehen, die auch damit zu tun hat, dass der Einsatz von KI es immer leichter macht, am laufenden Band billige Software zu produzieren. Ein deutscher Entwickler hatte gleich zehnmal so viele Billigspiele gelistet wie Afil Games.

Durch das Ausdünnen solcher Phänomene wird die digitale Ladentheke etwas übersichtlicher, was dann wiederum beispielsweise klassischen Indie-Entwicklerteams zugute kommen kann. In den oben verlinkten Artikeln lest ihr mehr über die anderen Fälle.

Habt ihr euch schon mal Easy Platin Spiele geholt oder seid ihr einfach froh, wenn mehr Ordnung im PS Store herrscht und ihr euch nicht durch massenhaft Shovelware klicken müsst?