Sony schmeißt deutschen Publisher aus dem Store und löscht damit satte 1.194 PS4- und PS5-Spiele

Sämtliche Spiele des viertgrößten Publishers im PlayStation Store sind auf einen Schlag verschwunden. Insgesamt hat es 1.194 Titel erwischt, die größtenteils als Shovelware bezeichnet werden können.

David Molke
15.01.2026 | 15:00 Uhr

Viele PlayStation-User nutzen den Publisher vor allem dafür, einfach und schnell an Platin-Trophäen ranzukommen. Viele PlayStation-User nutzen den Publisher vor allem dafür, einfach und schnell an Platin-Trophäen ranzukommen.

Aus dem PlayStation Store sind vor Kurzem auf einen Schlag einfach mal 1.194 Spiele verschwunden. Sie stammten alle von einem Publisher, der aus Deutschland (genauer: Nürnberg) stammt und mit dieser massiven Anzahl der viertgrößte Publisher im PSN war. Womöglich liegt das daran, dass Sony endlich gegen Shovelware und AI-Slop im eigenen Store vorgeht.

Sony schmeißt kompletten Publisher und 1.194 Shovelware-Titel aus dem PlayStation Store

Zu den Spielen von ThiGamesDE zählen illustre Titel wie QuizThis oder The Jumping Burger. Falls ihr die nicht kennt, kein Problem, das geht vielen Menschen so. Das Portfolio des Publishers besteht mindestens zu großen Teilen (wenn nicht sogar ganz) aus Spielen, die in erster Linie darauf ausgelegt zu sein scheinen, möglichst schnell, einfach und verhältnismäßig günstig an neue Platin-Trophäen zu gelangen.

Video starten 6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

Diese Art von Spiel wird oft mit Hilfe sogenannter KI entwickelt und zeichnet sich nicht gerade durch besonders hohe Qualität aus. Im Gegenteil: Die Online-Stores dieser Welt (egal, ob Nintendos eShop, der PlayStation Store oder der Xbox Store sowie Steam) werden seit Jahren von solchen Spielen überflutet. Sie verdrängen liebevoll entwickelte Spiele aus den "Neu erschienen"-Listen und machen es schwieriger, die wahren Perlen zu entdecken.

Dementsprechend sind solche Publisher und ihre Titel vielen Spieler*innen schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Aber die Plattform-Inhaber kommen den Wünschen von Teilen der Community – wenn überhaupt – nur sehr zögerlich nach. Gefühlt erscheinen für jedes rausgeworfene und verbannte Shovelware-Spiel drei oder vier neue, in die noch weniger Kreativität, Zeit und Liebe investiert wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber dass jetzt gleich so viele Spiele auf einen Schlag ausgemerzt wurden, lässt natürlich hoffen. ThiGamesDE war mit 1.194 Spielen der viertgrößte Publisher im PS Store, direkt nach Webnetic, Ratalaika Games und eastasiasoft. Kurioserweise steht Sony Interactive Entertainment selbst nur an 11. Stelle, wenn es um die meisten veröffentlichten Spiele auf der eigenen Plattform geht.

Mehr:
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
von Sebastian Zeitz
Neue God of War-Serie hat endlich ihren Kratos-Schauspieler gefunden - und wir kennen den Bartträger schon bestens aus Ragnarök
von Linda Sprenger
Stardew Valley-Fans finden den perfekten Platz für den Stall und wir alle sollten unsere Pferde nur noch dort parken
von Maximilian Franke

Daran könnte es liegen: Neue, gemeinsame Regeln bei Sony, Nintendo und Microsoft

Klingt komisch, ist aber so: Nintendo, Xbox und PlayStation haben sich zusammengetan. Die drei großen Konsolen-Player führen neue Regeln ein, und die gelten überraschenderweise plattformübergreifend. In einem gemeinsamen Statement geht es vor allem um die Sicherheit von Spieler*innen, insbesondere die der jüngsten.

In diesem Statement zum gemeinsamen "Commitment für Safer Gaming" steht unter anderem, dass auch Content entfernt werden soll, der "nicht für die eigenen Services geeignet ist". Dazu könnte eventuell auch der Spiele-Katalog von ThiGamesDE zählen. Eine offizielle Begründung dafür, dass die Titel entfernt wurden, gibt es aber bisher nicht.

Habt ihr schon ein Spiel von diesem Publisher gekauft? Was sagt ihr zu der Entfernung?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
RAM-Riegel sind mittlerweile so wertvoll, dass Diebe sie aus PCs klauen und den Rest ganz einfach zurücklassen

vor 9 Minuten

RAM-Riegel sind mittlerweile so wertvoll, dass Diebe sie aus PCs klauen und den Rest ganz einfach zurücklassen
Sony schmeißt deutschen Publisher aus dem Store und löscht damit satte 1.194 PS4- und PS5-Spiele

vor 39 Minuten

Sony schmeißt deutschen Publisher aus dem Store und löscht damit satte 1.194 PS4- und PS5-Spiele
Solo Leveling-Sequel legt eine abrupte Pause ein und muss sogar den Zeichner wechseln - das ist der Grund

vor 3 Stunden

Solo Leveling-Sequel legt eine abrupte Pause ein und muss sogar den Zeichner wechseln - das ist der Grund
Upsi, Spoiler: Fallout-Figur von Funko Pop hat gerade möglicherweise eine wichtige Wendung aus der Serie verraten

vor 3 Stunden

Upsi, Spoiler: Fallout-Figur von Funko Pop hat gerade möglicherweise eine wichtige Wendung aus der Serie verraten
mehr anzeigen