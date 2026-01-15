Sony schmeißt deutschen Publisher aus dem Store und löscht damit satte 1.194 PS4- und PS5-Spiele

Viele PlayStation-User nutzen den Publisher vor allem dafür, einfach und schnell an Platin-Trophäen ranzukommen.

Aus dem PlayStation Store sind vor Kurzem auf einen Schlag einfach mal 1.194 Spiele verschwunden. Sie stammten alle von einem Publisher, der aus Deutschland (genauer: Nürnberg) stammt und mit dieser massiven Anzahl der viertgrößte Publisher im PSN war. Womöglich liegt das daran, dass Sony endlich gegen Shovelware und AI-Slop im eigenen Store vorgeht.

Sony schmeißt kompletten Publisher und 1.194 Shovelware-Titel aus dem PlayStation Store

Zu den Spielen von ThiGamesDE zählen illustre Titel wie QuizThis oder The Jumping Burger. Falls ihr die nicht kennt, kein Problem, das geht vielen Menschen so. Das Portfolio des Publishers besteht mindestens zu großen Teilen (wenn nicht sogar ganz) aus Spielen, die in erster Linie darauf ausgelegt zu sein scheinen, möglichst schnell, einfach und verhältnismäßig günstig an neue Platin-Trophäen zu gelangen.

Diese Art von Spiel wird oft mit Hilfe sogenannter KI entwickelt und zeichnet sich nicht gerade durch besonders hohe Qualität aus. Im Gegenteil: Die Online-Stores dieser Welt (egal, ob Nintendos eShop, der PlayStation Store oder der Xbox Store sowie Steam) werden seit Jahren von solchen Spielen überflutet. Sie verdrängen liebevoll entwickelte Spiele aus den "Neu erschienen"-Listen und machen es schwieriger, die wahren Perlen zu entdecken.

Dementsprechend sind solche Publisher und ihre Titel vielen Spieler*innen schon seit Längerem ein Dorn im Auge. Aber die Plattform-Inhaber kommen den Wünschen von Teilen der Community – wenn überhaupt – nur sehr zögerlich nach. Gefühlt erscheinen für jedes rausgeworfene und verbannte Shovelware-Spiel drei oder vier neue, in die noch weniger Kreativität, Zeit und Liebe investiert wurde.

Aber dass jetzt gleich so viele Spiele auf einen Schlag ausgemerzt wurden, lässt natürlich hoffen. ThiGamesDE war mit 1.194 Spielen der viertgrößte Publisher im PS Store, direkt nach Webnetic, Ratalaika Games und eastasiasoft. Kurioserweise steht Sony Interactive Entertainment selbst nur an 11. Stelle, wenn es um die meisten veröffentlichten Spiele auf der eigenen Plattform geht.

Daran könnte es liegen: Neue, gemeinsame Regeln bei Sony, Nintendo und Microsoft

Klingt komisch, ist aber so: Nintendo, Xbox und PlayStation haben sich zusammengetan. Die drei großen Konsolen-Player führen neue Regeln ein, und die gelten überraschenderweise plattformübergreifend. In einem gemeinsamen Statement geht es vor allem um die Sicherheit von Spieler*innen, insbesondere die der jüngsten.

In diesem Statement zum gemeinsamen "Commitment für Safer Gaming" steht unter anderem, dass auch Content entfernt werden soll, der "nicht für die eigenen Services geeignet ist". Dazu könnte eventuell auch der Spiele-Katalog von ThiGamesDE zählen. Eine offizielle Begründung dafür, dass die Titel entfernt wurden, gibt es aber bisher nicht.

Habt ihr schon ein Spiel von diesem Publisher gekauft? Was sagt ihr zu der Entfernung?