Sony wirft zwei Publisher aus dem PS Store und löscht damit über 700 Spiele auf einen Schlag

Der PlayStation Store ist jetzt um einige hundert Listings schlanker.

Normalerweise ist das Delisten von Spielen eine traurige Angelegenheit, besonders wenn direkt mehrere Titel auf einmal verloren gehen. Allerdings sind zumindest wir nicht annähernd so traurig, wenn es dabei sogenannte Shovelware erwischt – davon hat Sony jetzt hunderte Listings auf einmal aus seinem Store geworfen.

Sony räumt im PlayStation Store auf

Wie die Seite Delistedgames.com nämlich berichtet, hat Sony kürzlich den kompletten Spielekatalog des Publishers Nostra Games aus dem Store geworfen. Der umfasste fast 90 Spiele, die wiederrum eigene regionale Versionen bekommen haben, was sich dann auf rund 700 Listings addierte.

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Die überwiegende Mehrheit dieser Spiele lässt sich dabei als Shovelware zusammenfassen – also (oft mit Hilfe von KI) billig und schnell zu produzierende Titel, deren größter Vorteil in der Regel daraus besteht, dass sich euch schnell Platin-Trophäen verschaffen.

Solche Spiele fluten schon seit Jahren die Stores von PlayStation, Xbox, Steam und Co. und drängeln sich somit immer wieder unter die Neuerscheinungen. Dem scheint Sony jetzt einen Riegel vorschieben zu wollen, schon vor einigen Wochen wurde ein Publisher mit fast 1.200 Spielen aus dem Store geschmissen.

Daneben hat Sony frisch auch die Listings von Publisher CGI Lab entfernt, wobei hier weniger Titel betroffen sein sollen.

Nostra Games zeigt sich derweil relativ unbeeindruckt von Sonys Eingriff und will laut einem Statement auf ihrem Discord-Kanal in anderen Stores wie bisher weitermachen (via Delistedgames.com):

"Leider hat der PS Store unsere Spiele entfernt und wir können keinen genauen Grund dafür angeben, weil uns auch keiner mitgeteilt wurde. Fürs Erste planen wir, [unsere Spiele] weiterhin auf Nintendo Switch, Xbox und Steam zu veröffentlichen. Das war genauso unerwartet für uns wie für euch, da wir geplant hatten, weitere Spiele in den kommenden Jahren zu veröffentlichen, einige davon hattet ihr schon gesehen, aber leider ist es jetzt so geendet."

Es scheint also ganz so, als würde Sony hier systematisch vorgehen und könnte in Zukunft weitere ähnliche Publisher anvisieren. Offen bleibt die Frage, nach welchen Kriterien Sony dabei genau vorgeht, sei es die niedrige Qualität, die zahlreichen Listings oder die Easy-Platin Throphäen – und natürlich, ob die Spiele wirklich dauerhaft weg sind oder in Zukunft unter einem neuen Entwicklernamen wieder auftauchen.

Aber wie sieht es bei euch aus: Seid ihr froh, wenn solche Spiele aus dem Store verschwinden? Oder jagt ihr vielleicht sogar die ein oder andere Easy Platin?