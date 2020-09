Sony startet PSVR-Promo-Woche & zerstört direkt PS5-Hoffnungen

Sony hat in dieser Woche einiges für die PSVR geplant. Das wurde in einem Eintrag auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben. Laut dem Eintrag plant der Publisher einige Neuankündigungen sowie Updates für bereits bekannte Spiele für die PlayStation VR.

An jedem Tag wird es neue Infos geben, los geht's mit der Bekanntgabe, dass Minecraft auf der PS4 kostenlosen PSVR-Support erhalten wird.

Achtung: Keine PS5-News

Offenbar ahnt Sony schon, dass im Rahmen einer solchen Promo-Woche auch Ankündigungen zur PS5 erwartet werden. Und zerstört diese Hoffnungen direkt, denn Neuigkeiten zur Next Gen-Konsole von Sony soll es in der PSVR-Woche NICHT geben.

Damit dürfte ein mögliches PS5-Event diese Woche endgültig flach fallen. Viele Fans hatten auf den 9. September als Termin getippt. Der September kommt natürlich weiterhin als Ankündigungsmonat für Preis und Release-Termin der Konsole in Frage:

Diese PSVR-Highlights kommen noch 2020

Sony wird zwar in den nächsten Tagen einige weitere PSVR-Spiele ankündigen, in unserer Liste findet ihr aber schon jetzt einige Highlights, auf die ihr euch noch in diesem Jahr freuen könnt.

Zockt ihr aktuell etwas auf der PSVR? Und auf welche Neuheiten freut ihr euch am meisten?