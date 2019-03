State of Play-Livestream - Schaut hier Sonys PS4-Show

Am heutigen Montag startet die erste Episode von Sonys neuer Showcase-Reihe "State of Play". Wir verraten euch, wann es losgeht und wo ihr den Stream schauen könnt.

Wann startet die 1. State of Play-Episode?

Termin: Montag, 25. März 2019

Montag, 25. März 2019 Uhrzeit: 22 Uhr (unsere Zeit)

Hier könnt ihr State of Play heute schauen

State of Play kann zudem live auf dem offiziellen Twitch-, Twitter- und Facebook-Kanal von PlayStation verfolgt werden.

Wir begleiten das Event heute natürlich live für euch und versorgen euch mit allen wichtigen Infos.

Was erwartet uns bei State of Play?

Sony hat bislang natürlich nicht verraten, was heute Abend gezeigt werden soll. Fest steht hingegen, das sich diese Episode ausschließlich um Software drehen wird. Hardware-Infos, wie etwa zur PS5, können wir heute Abend also nicht erwarten.

Trailer, Infos, Gameplay und mehr: Im Fokus von State of Play stehen Ankündigungen zu kommenden PS4- und PS VR-Spielen. Die erste Episode soll laut Sony "neue Trailer, neue Spieleankündigungen und neues Gameplay-Material" zeigen.

Denkbar wären natürlich abermals neue Infos zu Days Gone, das etwa einen Monat später für die PS4 erscheint. Ebenfalls möglich wäre die Bekanntgabe eines Release-Termins zum Kreativbaukasten Dreams.

Da es sich um Sonys allererste Show im Rahmen des neuen Formats handelt, könnte es zum Einstand vielleicht die ein oder andere größere Überraschung regnen. Neuigkeiten zu The Last of Us: Part 2 vielleicht? Oder zu Death Stranding? Viele PS4-Fans machen sich aktuell jedenfalls große Hoffnungen, in einigen Stunden sind wir schlauer.

Meinung zu State of Play

Sonys Show ist die beste Nachricht für PlayStation-Fans

Was sind eure Wünsche für die erste Show?