Sonys GTA-Klon The Getaway könnte auf PlayStation zurückkehren

Die Sicherung von Markenrechten in der Videospielindustrie spricht oft dafür, dass die Spielerschaft etwas Neues erwartet. Sony sicherte sich nun den Namen "Soho Engine" und Fans auf der ganzen Welt spekulieren nun, was es mit der mysteriösen Eintragung auf sich hat.

The Getaway als Kult-Titel

Auf Twitter teilte die Gematsu-Redaktion die Entdeckung, dass Sony vor Kurzem in Europa die Markenrechte an "Soho Engine" sicherte. Doch nicht nur in Europa, auch in Neuseeland wurden die Rechte an dem Namen gesichert.

Wofür könnte "Soho Engine" stehen? Der Name "Soho" könnte auf das britische Entwicklerstudio Team Soho zurückgeführt werden, das früher eine Tochtergesellschaft von Sony war. Das Studio wurde durch den GTA-ähnlichen Third Person-Shooter The Getaway bekannt, das exklusiv für die PlayStation 2 erschien und einen riesigen Erfolg in Europa abzeichnen konnte.

Das Team Soho wurde in das britische Sony-Studio integriert. Wie wir seit dem vergangenen Jahr wissen, arbeitet das britische SIE-Studio aktuell an einem Multiplayer-AAA-Titel. Der Titel soll für die PlayStation 5 erscheinen und die Hinweise deuten nun darauf hin, dass es sich dabei tatsächlich um einen neuen The Getaway-Titel handeln könnte.

GTA-Klon aus Europa

Allerdings handelt es sich bei dem potentiellen The Getaway-Titel um eine reine Spekulation, deshalb sollten wir erst einmal abwarten, was Sony in den kommenden Jahren mit der "Soho Engine" geplant hat. Eventuell handelt es sich hierbei auch um eine neuartige Hardware, doch bis wir erfahren, was hinter der "Soho" Engine steckt, sollten wir mögliche Gerüchte mit Vorsicht genießen.

Was ist The Getaway? The Getaway erinnert mit seinem Gameplay stark an GTA, da Spieler:innen die Stadt frei erkunden und den Passanten ihre Autos entwenden können. Auch der gebrauch von Schusswaffen stand hier an der Tagesordnung. Es erschienen insgesamt zwei Teile der Reihe, ein dritter wurde zwar angekündigt, aber im Anschluss fallengelassen.

Sony gab erst kürzlich bekannt, dass die PlayStation 5 mehr Exklusiv-Titel bieten soll als die PlayStation 4. Vielleicht ist The Getaway ja einer der kommenden Exklusivtitel, die Spieler:innen erwarten:

GTA 6 steht in den Sternen

Auch um den Third Person-Shooter GTA 6 ranken sich aktuell viele Gerüchte. Der Titel wird aller Voraussicht nach nicht vor 2023 erscheinen, somit ist es sehr wahrscheinlich, dass GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Würdet ihr euch über eine Wiederbelebung von The Getaway freuen?