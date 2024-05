Die Nr. 1 unter Sonys PS5-Headsets: Schnappt euch das Inzone H9 jetzt günstig bei Amazon!

Das Sony Inzone H9 ist das hochwertigste und normalerweise auch teuerste unter Sonys Gaming-Headsets für PS5.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale mit Sony-Produkten, durch den ihr neben 4K-Fernsehern und Handys auch Kopfhörer und Headsets günstiger bekommen könnt. Mit dabei ist Sonys High-End-Headset für PS5, das Sony Inzone H9, das ihr jetzt gut 80€ günstiger abstauben könnt. Das Angebot gilt sowohl für die weiße als auch für die schwarze Version:

Der Amazon Sony-Sale läuft noch bis Sonntag, einzelne Angebote könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Falls euch das Sony Inzone H9 trotz Rabatt noch zu teuer sein sollte, ist das erst kürzlich erschienene Sony Pulse Elite übrigens eine gute und deutlich günstigere Alternative:

High-End-Headset für PS5: Was bietet das Sony Inzone H9?

Dank Active Noise Cancelling könnt ihr mit dem Sony Inzone H9 spielen, ohne gestört zu werden.

Das Sony Inzone H9 ist noch immer das einzige unter Sonys PS5-Headsets, das über Active Noise Cancelling verfügt. Umgebungsgeräusche werden zuverlässig ausgeblendet, sodass euch beim Spielen nichts stört. Durch das ANC ist zwar die Akkulaufzeit etwas kürzer als beim Sony Inzone H7, trotzdem hält das H9 mit rund 30 Stunden noch immer fast dreimal so lange durch wie das alte Sony Pulse 3D.

Durch einen Button am Hörer könnt ihr ANC jederzeit abschalten oder in den Ambient-Modus wechseln, der Umgebungsgeräusche hervorhebt, sodass ihr besser mitbekommt, was um euch herum passiert. Außerdem bietet das Sony Inzone H9 einen Regler für die Game-Chat-Balance, im Gegensatz zu den meisten PS5-Headsets von Drittherstellern.

Mit der PS5 wird das Headset wie üblich per USB-Dongle über eine 2,4-GHz-Verbindung gekoppelt, das Sony Inzone H9 unterstützt aber auch Bluetooth.

Auch die Bluetooth-Verbindung, durch die ihr das Sony Inzone H9 alternativ auch in Verbindung mit Mobile-Geräten verwenden könnt, bekommt ihr längst nicht bei allen Wireless PS5-Headsets. Ihr könnt sogar beide Verbindungsarten gleichzeitig nutzen und somit telefonieren, während ihr spielt.

Beim Sound der Hörer leistet sich Sony keine Schwächen. Bässe, Mitten und Höhen werden allesamt gut wiedergegeben, allerdings ohne im Vergleich zu anderen High-End-Headsets besonders hervorzustechen. Das Mikrofon gibt die Stimme klar und gut verständlich wieder. Jedoch könnte man für die Preisklasse einen etwas natürlicheren Klang erwarten.

Trotz diese kleinen Makels bekommt ihr mit dem Sony Inzone H9 insgesamt ein gutes High-End-PS5-Headset, das nicht zuletzt durch seinen Funktionsumfang und seine vielseitige Einsetzbarkeit überzeugt.

Ihr wollt noch mehr Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: