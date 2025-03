Dieser Space-Anime hält einen ziemlich coolen Rekord: Die ersten Voice-Acting-Aufzeichnungen, die im Weltraum aufgenommen wurden

Space Brothers basiert auf dem gleichnamigen Manga.

Hollywood-Star Tom Cruise ist dafür bekannt, besonders beeindruckende Stunts tatsächlich auch umzusetzen und sich dabei nicht doublen zu lassen. Seit geraumer Zeit plant Cruise beispielsweise einen Film, der teilweise im Weltraum gedreht werden soll.

Es wäre wohl der erste Film dieses Ausmaßes, der auf echte Space-Szenen setzt. Einen Rekord kann er dabei allerdings nicht mehr einheimsen. Schon 2012 erschien nämlich eine Anime-Serie mit Sprachaufnahmen, die nicht auf der Erde gemacht wurden (via Vida Extra)

Voice-Acting auf der ISS

Darum geht's: Zwischen 2012 und 2014 erschienen insgesamt 99 Episoden der Anime-Umsetzung des Mangas Space Brothers von Chūya Koyama. Die Serie dreht sich um zwei Brüder, die in ihrer Kindheit ein UFO sehen und in der Folge selbst Astronauten werden wollen, um das Phänomen zu untersuchen.

Der Großteil der Serie spielt im Jahr 2025. Der jüngere Bruder ist tatsächlich Astronaut geworden und bereitet sich auf eine Reise zum Mond vor. Der ältere Bruder hat einen anderen Karriereweg eingeschlagen, kehrt nach einer Auseinandersetzung mit seinem Chef aber doch zu seinem eigentlichen Traum zurück.

2012 fand zudem die zweite von insgesamt drei Weltraum-Missionen vom japanischen Astronauten Akihiko Hoshide statt. Hoshide verbrachte bei dieser Mission insgesamt knapp 127 Tage an Bord der Internationalen Raumstation ISS,

Dies nahm Nippon TV zum Anlass, den Astronauten zu fragen, ob er nicht ein paar Aufnahmen im Weltraum machen könne – was Hoshide bejahte.

Das Anime-Team begab sich also ins Tsukuba Space Center und führte ein paar Aufzeichnungen durch. Dabei beantwortete Hoshide die Fragen einiger am Weltraum interessierter junger Leute.

In der 31. Episode von Space Brothers, die am 4. November 2012 erstmals ausgestrahlt wurde, war es dann so weit und die ersten, im Weltraum für ein fiktionales Werk aufgenommenen Dialogzeilen waren im Fernsehen zu hören.

Ein ziemlich cooler Rekord, der dem Anime auch nicht mehr genommen werden kann. Und ein wirklich glücklicher Zufall.

Kanntet ihr die Geschichte bereits? Habt ihr Space Brothers gesehen?