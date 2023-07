Mehr Speicher für die Switch: 256 GB microSD-Speicherkarte jetzt für nur 15€ im Angebot

Für nur 15€ könnt ihr eure Nintendo Switch gerade mit 256 GB zusätzlichem Speicher aufrüsten.

Falls der Speicherplatz auf eurer Switch langsam knapp wird, hat MediaMarkt das passende Angebot für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade die microSD SanDisk Ultra mit 256GB für nur 15€ (UVP: 39,99€). So günstig gab es die Speicherkarte laut Vergleichsplattformen noch nie. Auch vergleichbare Modelle in dieser Größe dürftet ihr derzeit kaum zu einem so günstigen Preis finden. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Was taugt die microSD SanDisk Ultra für Nintendo Switch?

Selbst so ein großer Titel wie Zelda: Tears of the Kingdom hat auf der SanDisk Ultra mit 256 GB rund 14 Mal Platz.

Schnell: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s ist die SanDisk Ultra sehr gut für die Nintendo Switch geeignet. Eine noch deutlich höhere Geschwindigkeit könnte die Switch ohnehin gar nicht ausnutzen. Da es sich um eine Speicherkarte der Klasse U1 handelt, ist die Schreibgeschwindigkeit zwar nicht sehr hoch, das ist für die Switch aber nicht wichtig. Falls ihr 4K-Videos aufnehmen wollt, solltet ihr euch jedoch eine Karte der Klasse U3 suchen.

Viel Platz: 256 GB Speicher dürften euch auf der Nintendo Switch eine ganze Weile lang reichen. Schließlich brauchen selbst die aufwendigsten Switch-Spiele in der Regel nicht allzu viel Platz. Der jüngste Megahit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liegt beispielsweise bei rund 18 GB. Mit den 32 GB Speicher, welche die Standardversion der Switch mitbringt, stößt man da zwar schnell an Grenzen. Auf der SanDisk Ultra mit 256 GB könntet ihr Tears of the Kingdom aber 14 Mal unterbringen.

