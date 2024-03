MicroSD für die Switch: Diese Speicherkarte ist der Preis-Leistungs-Sweetspot für eure Nintendo!

Genug Platz für all eure Nintendo Switch Spiele? Kein Problem mehr!

Mit dem Release von Prinzessin Peach: Showtime! am 22. März 2024 rückt die Veröffentlichung eines weiteren exklusiven Nintendo Switch-Spiels immer näher. Um genug Platz für Peachs Abenteuer und alle anderen Nintendo Switch-Spiele zu haben, kann zusätzlicher Speicherplatz sinnvoll sein.

Zum Glück gibt es im Mediamarkt gerade jede Menge Speichermedien für eure Lieblingskonsole im Angebot. Wenn ihr also auf der Suche nach genügend Platz für eure Abenteuer seid, solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen.

Speicherkarten mit niedlichem Design? Sandisk macht es möglich!

Die Sandisk microSDXC Speicherkarte für Nintendo Switch ist ideal, um das Spielerlebnis zu erweitern und alle virtuellen Abenteuer wie in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sorgenfrei zu genießen. Insbesondere für Screenshots, heruntergeladene Software, Updates und DLCs benötigen die meisten Spiele oft zusätzlichen Speicherplatz.

Klein, aber oho!

Die SanDisk Ultra microSD bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s und ist damit mehr als schnell genug für die Nintendo Switch. Für die Konsole ist eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s erforderlich, besser ist jedoch eine Lesegeschwindigkeit von 80 MB/s oder mehr.

Dank der 256 GB braucht man sich über mangelnden Speicherplatz für lange Zeit keine Sorgen zu machen. Schließlich sind selbst die aufwendigsten First-Party-Spiele für Konsolen in der Regel nicht allzu groß. Das Open-World-Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom beispielsweise belegt in der Download-Version nur rund 18 GB.

Auf diese Vorteile könnt ihr euch bei der Sandisk microSDXC für eure Nintendo Switch freuen:

Schnelle Erweiterung der Speicherkapazität um 256 GB

Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s

und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s Offiziell von Nintendo lizenziert

Langlebig mit 30 Jahren Garantiezeit

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer microSD-Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

