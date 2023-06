Spider-Man 2 für PS5 vorbestellen: Alles zu Collector’s Edition und Preorder-Bonus

Die Spider-Man 2 Collector's Edition mit einer 48 cm großen Statue könnt ihr jetzt vorbestellen.

Sony hat die Vorbestellungen für Marvel’s Spider-Man 2 gestartet. Das PS5-exklusive Open-World-Spiel könnt ihr jetzt sowohl in der Standard-Version als auch in der Collector’s Edition kaufen und euch dabei zusätzliche Ingame-Gegenstände als Preorder-Boni sichern. Der Preis für die Collector’s Edition liegt bei 249,99€. Bislang ist sie leider nur direkt bei Sony verfügbar, andere Shops könnten noch folgen.

Falls euch die Collector’s Edition zu teuer ist oder sie leider schon ausverkauft ist, wenn ihr diese Zeilen lest, könnt ihr euch natürlich auch mit der Standard Edition für 79,99€ begnügen. Immerhin bekommt ihr auch bei dieser Version die Vorbestellerboni.

Was bietet die Spider-Man 2 Collector’s Edition?

Die rund 48 cm hohe Statue ist sicherlich der spektakulärste Inhalt der Spider-Man 2 Collector's Edition.

Wichtigster und spektakulärster Teil der Spider-Man 2 Collector’s Edition ist sicherlich die circa 48 cm hohe Statue, die Spider-Man und Miles Morales im Kampf mit Venom zeigt. Als weitere physische Belohnung wird ein schickes Steelbook geliefert.

Außerdem bekommt ihr all die digitalen Zusatzinhalte, die auch in der Digital Deluxe Edition enthalten sein werden, nämlich jeweils fünf zusätzliche Anzüge für Peter Parker und Miles Morales, zusätzliche Items für den Fotomodus und drei Skillpunkte. Das Spiel ist übrigens ebenfalls enthalten, allerdings nur in digitaler Form.

Was sind die Vorbestellerboni?

Die Preorder-Boni bekommt ihr bei allen Editionen von Spider-Man 2, wenn ihr vorbestellt.

Zusätzlich zu allen oben genannten Inhalten bekommt ihr mit der Collector’s Edition auch noch die normalen Vorbestellerboni, die es bei allen anderen Editionen von Spider-Man 2 ebenfalls gibt. Diese bestehen aus zwei zusätzlichen Anzügen für Miles und Peter sowie dem sogenannten Web Grabber Gadget und 3 Skillpunkten.

Wann erscheint Marvel’s Spider-Man 2?

Der Release-Termin von Marvel’s Spider-Man 2 ist der 20. Oktober, und zwar unabhängig davon, für welche Edition ihr euch entscheidet. Eine Early-Access-Phase für Käufer teurerer Versionen scheint es nicht zu geben.

Weitere spannende Neuerscheinungen sowie günstige Sonderangebote rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: