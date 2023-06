Marvel's Spider-Man 2 – Release, Open World, Bösewichte: Alle Infos zum großen PS5-Exclusive

In Spider-Man 2 kämpfen Peter Parker und Miles Morales zusammen gegen Kraven und andere Bösewichte.

Nachdem wir bereits in Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales jeweils mit Peter und Miles als Superhelden durch New York City geschwungen sind, kehren die beiden als Duo zurück. Das Entwicklerteam von Insomniac Games lässt uns in Marvel’s Spider-Man 2 nämlich beide spielen. Was es sonst noch Wichtiges über die Superhelden-Fortsetzung zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis

Release

Wann erscheint Marvel’s Spider-Man 2?

Marvel's Spider-Man 2 kommt am 20. Oktober 2023

Für welche Plattformen kommt es? Als PlayStation-Studio entwickelt Insomniac Spiele exklusiv für Sony-Konsolen. Aber anders als Teil 1 und Miles Morales, erscheint Spider-Man 2 nicht mehr für die PS4, sondern nur für die PS5.

Ein späterer PC-Release wurde noch nicht bestätigt, ist aber gut denkbar, da die beiden Vorgänger mittlerweile auch den Weg auf den Computer gefunden haben.

Story

Wie für Marvel- bzw. Spider-Man üblich, erwartet uns auch in Spider-Man 2 ein typischer Kampf zwischen Gut und Böse, nur dieses Mal mit beiden Spider-Mans. Das Duo muss sich gleich mehreren Schurken stellen, allen voran Venom und Kraven the Hunter. Letzterer jagd alle, die Superkräfte besitzen, weshalb wir unter anderem auf Wraith und Black Cat treffen werden.

Außerdem wird Peters Symbiose mit Venom, die durch seinen schwarzen “Anzug” nicht zu übersehen ist, eine zentrale Rolle in Spider-Man 2 spielen.

Duell zwischen Peter und Miles? Der schwarze “Anzug”, der Peter neue Kräfte verleiht, dürfte ihm aber wohl nicht nur Vorteile bringen. Fans erwarten zumindest einen Kampf zwischen den beiden Superhelden, weil Peter unter der Symbiose letztendlich leiden und die Kontrolle verlieren wird. Bestätigt ist das nicht, wer die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire kennt, dürfte das aber bekannt vorkommen.

Gameplay

Das Gameplay des Action-Adventures orientiert sich grundlegend an dem der beiden Vorgänger. Wir schwingen uns also durch New York City und stampfen Gangster in bester Batman Arkham-Manier in den Boden, während wir Haupt- und Nebenmissionen abklappern. Es gibt aber ein paar größere Neuerungen.

Wechsel zwischen Peter und Miles: Statt nur Peter Parker oder Miles Morales zu steuern, dürfen wir dieses Mal mit beiden Spider-Mans auf Tour gehen. Dazu wechseln wir zwischen den beiden hin- und her. Ob das jederzeit – ähnlich wie in GTA 5 – möglich ist, oder uns an bestimmten Stellen vorgegeben wird, ist allerdings noch nicht ganz klar.

Gibt es Koop? Auch wenn wir mit Peter und Miles dieses Mal zwei spielbare Spideys haben und sich Koop dadurch theoretisch anbietet, ist Spider-Man 2 ein reines Singleplayer-Spiel. Das haben die Entwickler*innen nochmal mit der Aussage bestätigt: “Nein! Es ist ein episches Singleplayer-Abenteuer”.

Größere Open World: Neben Manhattan werden wir in Spider-Man 2 auch Brooklyn und Queens erkunden können – und damit auch über den Hudson River schwingen. Game Director Ryan Smith sprach sogar davon, dass die Karte dadurch fast doppelt so groß sei.

Einen ersten Eindruck in Form von 12 Minuten Gameplay gab’s beim PlayStation Showcase zu sehen:

12:24 Marvel's Spider-Man 2 - Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer

Neue Fähigkeiten: Sowohl Peter als auch Miles haben neue Tricks auf Lager. Aus Trailern wissen wir bereits, dass Miles einen Wingsuit besitzt und damit nun viel längere Strecken im Flug zurücklegen kann. Peter kann dagegen dank der Symbiose mit Venom auf seine Kräfte zurückgreifen. Im oben verlinkten Trailer sehen wir beispielsweise riesige Tentakel, die er einsetzt.

