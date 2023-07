Spider-Man 2 Limited Edition: PS5 und DualSense Controller in neuem Design jetzt vorbestellen

Die PS5 und den DualSense Controller könnt ihr jetzt in der neuen Limited Edition vorbestellen.

Zu Ehren des Open-World-Spiels Spider-Man 2 veröffentlicht Sony bald eine neue, besonders schicke Version der PlayStation 5 Disc Edition. Die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition verfügt über ein Design in Schwarz und Rot und wird mit einem passenden DualSense PS5-Controller ausgeliefert. Jetzt könnt ihr die neue PS5-Variante bei MediaMarkt und auch bei Saturn zum Preis von 659,99€ vorbestellen:

Der Konsole liegt auch ein Gutschein für das Spiel einschließlich aller Preorder-Boni bei, der zum Release am 20. Oktober eingelöst werden kann. Erscheinungstermin der Konsole ist laut den Shops der 1. September.

Bei Amazon ist die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition übrigens im Moment noch nicht bestellbar, die Shopseite wurde aber bereits gestartet. Es dürfte also nur noch kurze Zeit dauern, bis die Preorder-Phase auch hier startet:

Controller oder PS5-Cover einzeln kaufen

Den neuen DualSense Controller in der Spider-Man 2 Limited Edition könnt ihr auch einzeln bekommen. Der Preis liegt bei 79,99€, Release-Termin ist wie bei der Konsole der 1. September. Neben Amazon ist der Controller auch bei MediaMarkt und bei Saturn verfügbar.

Falls ihr schon eine PS5 zu Hause stehen habt und nicht allein wegen des Looks eine neue kaufen möchtet, könnt ihr zudem ganz einfach das PS5-Cover einzeln kaufen und so eure schon vorhandene Konsole zur Spider-Man 2 Edition umrüsten. Es gibt zwei verschiedene Versionen für die Disc und die Digital Edition der PS5, beide kosten 64,99€. Liefertermin ist laut Amazon der 8. September:

Was bietet die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition?

Das neue Design des DualSense Controllers und des PS5-Covers macht einiges her.

Das Design der PS5: Technisch unterscheidet sich die PS5 Spider-Man 2 Limited Edition selbstverständlich nicht von der normalen PS5 Disc Edition, sie überzeugt aber durch ihr cooles Design. Das Front-Cover ist je zur Hälfte rot und schwarz, das weiße Spider-Man-Symbol ist rechts unten auf der roten Fläche zu sehen. Die Rückseite der Konsole ist in schlichtem Schwarz gehalten, auch hier findet sich allerdings das weiße Spider-Man-Symbol am unteren Rand.

Das Design des neuen Controllers: Beim neuen DualSense Controller findet sich das Rot nur auf der Frontschale am rechten Griff sowie am rechten Rand des Touchpads. Das Spider-Man-Symbol prangt auf der Mitte der des Touchpads. Die Buttons auf der rechten Seite sind weiß, der Rest des Controllers scheint schwarz zu sein. Auf die Rückseite konnten wir allerdings noch keinen genaueren Blick werfen und wissen somit nicht, ob sie noch Verzierungen bietet.

PS5 Disc Edition in Weiß zum Bestpreis schnappen

Falls euch der Look doch nicht so wichtig ist, könnt ihr euch die PS5 Disc Edition in der weißen Standardversion gerade übrigens deutlich günstiger schnappen. Viele Händler wie Amazon und MediaMarkt haben sie aktuell für 459,99€ im Angebot, bei GameStop bekommt ihr sie sogar für 449,99€, wenn ihr den Code „10€OFF“ am Ende des Bestellvorgangs verwendet. Hier findet ihr die Angebote:

