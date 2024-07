Spider-Man 2 günstig wie nie: Open-World-Spiel für PS5 nur bis Mitternacht zum Top-Preis sichern!

Nur für kurze Zeit könnt ihr den Open-World-Hit Spider-Man 2 günstig wie nie abstauben.

Bei Otto könnt ihr heute eines der besten PS5-Spiele aus 2023 zum Schnäppchenpreis abstauben: Marvel’s Spider-Man 2 gibt es dort gerade für nur 29,99€ (UVP: 79,99€) im Sonderangebot! Laut Vergleichsplattformen war der Open-World-Hit bislang noch nie auch nur annähernd so günstig. Hier geht’s direkt zum Deal:

Es handelt sich dabei um ein Tagesangebot, das nur heute bis Mitternacht gültig ist, falls es nicht sogar schon vorher ausverkauft ist! Allzu viel Zeit bleibt euch also nicht.

UPDATE von 09:31 Uhr: Das Angebot war zwischenzeitlich bereits ausverkauft, ist aktuell aber wieder verfügbar. Das zeigt erstens, dass die Vorräte von Otto wohl eng begrenzt sind, und zweitens, dass der Händler seine verfügbaren Exemplare anscheinend nicht alle auf einmal, sondern nach und nach im Laufe des Tages freigibt. Falls ihr momentan kein Glück habt, kann es sich also lohnen, später nochmal vorbeizuschauen.

Wie gut ist Marvel’s Spider-Man 2?

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Marvel’s Spider-Man 2 bietet all die Qualitäten des gefeierten Vorgängers, ist aber in vielerlei Hinsicht nochmal ein gutes Stück besser. Nichts geändert hat sich an dem tollen Geschwindigkeitsgefühl, wenn man sich von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingt und dabei den Ausblick über Manhattan genießt. Letzterer ist diesmal aber noch ein gutes Stück hübscher, weil die PS5 in der Lage ist, auch auf weite Entfernungen noch kleine Details zu zeigen.

Zudem ist die Story noch deutlich spannender geworden und natürlich abermals hervorragend inszeniert. Noch größer fallen die Verbesserungen jedoch bei den Nebenaufgaben aus, die jetzt viel mehr Abwechslung bieten und uns endlich Missionen liefern, die eines Superhelden würdig sind.

Das Schwingen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer ist auch in Spider-Man 2 wieder ein Highlight des Spiels und sieht auf der PS5 nochmal deutlich besser aus als im PS4-Vorgänger.

Auch die Kämpfe spielen sich noch besser. Am grundlegenden Kampfsystem, das stark an die Batman Arkham-Reihe erinnert, hat sich zwar nichts geändert. Aber durch die zahlreichen neuen Spezialfähigkeiten und die Wechsel zwischen Peter Parker und Miles Morales ist noch mehr Komplexität ins Gameplay gekommen.

All das hat dafür gesorgt, dass Marvel’s Spider-Man 2 mit einem internationalen Wertungsdurchschnitt von stolzen 90 Punkten laut OpenCritic zu den absoluten Top-Spielen des letzten Jahres gehört. In unserem GamePro-Test hat das Open-World-Spiel mit 92 Punkten sogar noch etwas besser abgeschnitten, wie ihr hier nachlesen könnt:

