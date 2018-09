Spider-Man - Entwickler möchten weiteres Marvel-Spiel machen, Easter Egg deutet Ankündigung an

Seit Freitag dürfen wir uns in Marvel's Spider-Man auf der PS4 durch die Häuserschluchten von New York schwingen. Wie spaßig das ist, könnt ihr im GamePro-Test von Linda nachlesen.

Für Entwickler Insomniac Games und Publisher Sony ist das Spiel bereits jetzt ein großer Erfolg. Laut gamesindustry.biz hat sich kein Spiel in Großbritannien im Jahr 2018 in der ersten Woche häufiger verkauft. Spidey löst so Far Cry 5 von der Spitzenposition ab.

Insomniacs Community Director James Stevenson wurde von der Seite Fandom über die Zusammenarbeit mit Marvel befragt und ist voll des Lobes. Auf die Frage, ob er sich eine weitere Kooperation mit Marvel vorstellen kann, sagte Stevenson folgendes:

"Sicher, wir wären offen für ein weiteres lizenziertes Spiel."

Bekommen wir schon bald eine Spidey-Fortsetzung? Möglich! Sollte das Spiel weiterhin solch großen Anklang bei den Fans finden, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der letzte Auftritt von Spidey auf der PS4 sein.

Doch eine zukünftige Zusammenarbeit mit Marvel bedeutet nicht automatisch eine Spidey-Fortsetzung. Das Marvel-Universum rund um Spider-Man bietet weitere interessante Charaktere wie beispielsweise Venom.

Bereits am 3. Oktober erscheint der gleichnamige Film mit Tom Hardy als Eddie Brock alias Venom in den deutschen Kinos. Ein Spiel mit dem düsteren Antiheld passend zum Film? Nicht ausgeschlossen!

Ankündigung bereits nächste Woche?

Ein neues Spiel von Insomiac Games steht angeblich kurz vor der Ankündigung. Laut der Seite Gearnuke, die sich auf ein Easter Egg beziehen, könnte uns ein neues Marvel-Spiel bereits in der kommenden Woche erwarten.

Marvel's Spider-Man bietet im Spiel eine eigene Social Media-App, ähnlich Twitter. In dieser App twittert der Nutzer igTedPrice: "Hey, habt ihr gehört dass Insomniac Games nächste Woche ein neues Spiel ankündigt?"

Bei Ted Price handelt es sich um niemand geringeren als den Gründer und CEO von Entwickler Insomniac Games. Da die Geschichte von Marvel's Spider-Man im Oktober/November 2018 spielt, könnte eine Ankündigung bereits in der kommenden Woche erfolgen.

Ob es sich bei dieser Ankündigung um das oben angedeutete neue Spiel im Marvel-Universum handelt oder wir schon bald Ratchet and Clank oder Sunset Overdrive wiedersehen, es bleibt abzuwarten.

An dieser Stelle möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Gerücht genauso gut um einen Scherz seitens Insomniac Games handeln könnte.

Welches Spiel von Insomniac Games wünscht ihr euch?