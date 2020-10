Spider-Man Miles Morales für PS5 bekommt riesigen Day-One-Patch

Marvel's Spider-Man: Miles Morales erscheint am 12. November für PS4 und PS5. Hierzulande ist es aber aufgrund des späteren Release der PS5 erst ab dem 19. November auf der Next-Gen-Konsole spielbar. Dennoch könnt ihr euch im Grunde gleich in das neue Abenteuer stürzen - zumindest fast.

Ein Patch ist nötig: Insomniac Games arbeitet aktuell noch einem fast 10 GB großen Day-One-Patch für das Actionspiel. In diesem Update sind einige Verbesserungen und Optimierungen enthalten, die das Team erst nach Fertigstellung des Gold-Masters in Angriff nehmen konnte. Solche Day-One-Patches sind keine Seltenheit. Heutzutage bekommt fast jedes Spiel direkt zum Release ein Update.

In unserem Artikel erfahrt ihr mehr über Marvel's Spider-Man: Miles Morales:

Rechnet den großen Download mit ein: Oft sind das aber nur kleinere Patches. Es dauert dann also nicht lange, sie schnell nach der Installation des Spiels herunterzuladen. Bei Marvel's Spider-Man: Miles Morales sieht das ein wenig anders aus.

Wie groß ist der Patch? Denn laut der Patch-Tracking-Site Orbispatches soll das Spiel ein Update in der Größe von 9,2 GB bekommen. Zumindest ist das Update bis zum aktuellen Zeitpunkt so groß. Es ist denkbar, dass es noch weiter anwächst, wenn Insomniac Games bis zum Release des Spiels weitere Änderungen vornimmt.

Wollt ihr also Spider-Man: Miles Morales spielen, sobald ihr eine PS5 besitzt, dann müsst ihr etwas Zeit für den Download und die Installation dieses Day-One-Patchs mit einplanen. Auf der SSD der Next-Gen-Konsole solltet ihr natürlich auch entsprechend Platz frei haben.

Das Spiel an sich benötigt bereits 50 GB, die Ultimate Edition mit dem original Spider-Man in einer Remastered Version braucht sogar 105 GB - plus natürlich das, was das Update am Ende für den Download benötigt.

Freut ihr euch schon auf Spider-Man: Miles Morales? Stört es euch, einen fast 10 GB großen Patch herunterladen zu müssen?