Spiel des Jahres 2024: Das sind die nominierten Titel für den renommiertesten Brettspiel-Preis der Welt

Das Spiel des Jahres wird vom gleichnamigen Verein seit 1979 vergeben.

Während auf dem Summer Game Fest derzeit zahlreiche neue Videospiele enthüllt und gezeigt werden, richtet sich der Blick in der Brettspiel-Szene auf den wohl renommiertesten Preis der Branche. Dieser wird vom deutschen Verein "Spiel des Jahres" vergeben und zeichnet die nach Meinung einer Jury besonders hervorragenden Brettspiele eines Jahrgangs aus.

Am 11. Juni wurden die nominierten Spiele bekannt gegeben, die etwas später im Jahr eine Chance auf den Preis haben, sowie weitere Empfehlungen auf einer sogenannten Longlist.

Drei Kategorien gibt es insgesamt: In der Kategorie "Spiel des Jahres" werden klassische Familienspiele ausgezeichnet, während die Empfehlungen bei "Kinderspiel des Jahres" für eine jüngere Zielgruppe sind. Das "Kennerspiel" des Jahres richtet sich an alle, die schon ein wenig mit Brettspielen vertraut sind und den Schritt hin zu etwas komplexeren Brettspielen wagen wollen.

Die Nominierungen aller Spiel des Jahres-Kategorien im Überblick

Nominierte Titel in der Kategorie Spiel des Jahres

Auf den Wegen von Darwin

Captain Flip

Sky Team

Auf der Longlist: Ghost Writer, Harmonies, Passt nicht!, Schätz it if you can, Trekking - Reise durch die Zeit, Trio

Nominierte Titel in der Kategorie Kinderspiel des Jahres

Große kleine Edelsteine

Die magischen Schlüssel

Taco Katze Pizza Junior

Auf der Longlist: Fluffy Valley, Lecker Lava, Die Nadel im Heuhaufen

Nominierte Titel in der Kategorie Kennerspiel des Jahres

Die Gilde der Fahrenden Händler

Zug um Zug Legacy: Legenden des Westens

e-Mission

Auf der Longlist: Botanicus, Mischwald, Ritual, Bier Pioniere

Wie geht es jetzt weiter und wer gewinnt? Die endgültige Enthüllung der Gewinner und die Verleihung der Preise findet am 21. Juli 2024 in Berlin statt.

Der "Spiel des Jahres"-Preis wird seit 1979 vergeben und gilt als zuverlässiger Indikator für besonders empfehlenswerte Brettspiele – auch international. Für die Verlage bedeutet die Auszeichung nicht nur, dass sie das bekannte Logo auf ihre Schachteln drucken dürfen, sondern auch die damit einhergehende steigende Nachfrage.

Spiel des Jahres-Gewinnertitel werden meist deutlich häufiger gedruckt als vor einer Auszeichnung, was dann wiederum oft mit einem sinkenden Preis einher geht.

Habt ihr einen oder mehrere der nominierten Titel gespielt? Welches sind eure Favoriten des Jahrgangs?