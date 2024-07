Spiel des Jahres 2024: Das sind die diesjährigen Gewinner des renommiertesten Brettspiel-Preises der Welt

Die Gewinner-Titel der drei Spiel des Jahres-Kategorien wurden am Sonntag in Berlin offiziell verkündet.

Im Sommer jedes Jahres wird in der Brettspiel-Szene der wohl bekannteste und renommierteste Preis überhaupt verliehen. Der deutsche Verein "Spiel des Jahres" prämiert dann nämlich besonders empfehlenswerte analoge Spiele des aktuellen Jahrgangs in insgesamt drei Kategorien.

Auch 2024 ist das nun passiert, in Berlin wurden am Sonntag die drei Gewinner-Titel verkündet. Diese dürfen zukünftig den markanten "Pöppel" auf der Verpackung tragen, der die Sieger als eben jene ausgezeichneten Spiele ausweist. Bereits im Juni hatte die Jury des Preises die nominierten Titel sowie weitere Empfehlungen bekannt gegeben.

Die Gewinner-Titel der drei Spiel des Jahres-Kategorien

Spiel des Jahres 2024: Sky Team

Verlag: Kosmos

Kosmos Spielerzahl: 2

2 Altersempfehlung:

Spielzeit: ca. 20 Minuten

Sky Team macht euch zu zwei Pilot*innen, die zusammen ein Flugzeug landen müssen – allerdings ohne dabei miteinander zu sprechen. Damit das Unterfangen gelingt, müsst ihr zahlreiche Parameter beachten, beispielsweise die Windgeschwindigkeiten oder die Kommunikation mit dem Tower. Entscheidend dafür sind Würfel, die ihr hinter einem Sichtschirm werft und dann auf einem Feld einsetzt.

In der Schachtel gibt es zahlreiche unterschiedliche Flughäfen, die mit jeweils eigenen, immer schwieriger werdenden Herausforderungen aufwarten. Für die Zukunft ist bereits Nachschub in Form einer Erweiterung angekündigt.

Kinderspiel des Jahres 2024: Die Magischen Schlüssel

Die Magischen Schlüssel stammt aus der Feder von Arno Steinwender und Markus Slawitschek, die Illustrationen stammen von Camilia Peyroux.

Verlag: Game Factory

Game Factory Spielerzahl: 2-4

2-4 Altersempfehlung: ab 6 Jahren

ab 6 Jahren Spielzeit: ca. 15 Minuten

In Die Magischen Schlüssel gilt es, mithilfe der namensgebenden Schlüssel eine Schatztruhe öffnen, um Edelsteine daraus einzusacken. Diese müsst ihr aber erst einmal auf einem Pfad einsammeln. Landet ihr auf einem Feld, könnt ihr euch entscheiden, den entsprechenden Schlüssel dieses Feldes auszuprobieren oder weiterzuwürfeln.

Aber Achtung: Nicht jeder der zufällig verteilten Schlüssel öffnet die magnetisch funktionierende Truhe, auf weiter entfernten Feldern ist zudem die Belohnung größer. Das reizt dann, das eigene Glück herauszufordern (engl. "Push Your Luck").

Kennerspiel des Jahres 2024: E-Mission

Die Grafiken von E-Mission wurden von Kristen Leach erstellt.

Verlag: Schmidt Spiele

Schmidt Spiele Spielerzahl: 1 bis 4

1 bis 4 Altersempfehlung: ab 10 Jahre

ab 10 Jahre Spielzeit: ca. 120 Minuten

E-Mission widmet sich einem höchst aktuellem Thema: Denn im Spiel von Matt Leacock und Matteo Manapace wollt ihr in der Rolle mehrerer Großnationen den Klimawandel verlangsamen und die weltweiten CO2-Emissionen reduzieren. Das macht allerdings nicht jeder für sich, denn E-Mission ist ein kooperatives Spiel, alle Teilnehmer*innen müssen also zusammenarbeiten.

Das Spiel wird über Karten gesteuert. In jeder Runde wählen alle Spielenden Projektkarten, spielen sie aus und nutzen deren Effekte. Ist das passiert, wird geschaut, wieviel CO2 dafür aufgewendet werden musste, was dann wiederum Auswirkungen auf die Erdtemperatur haben kann. Krisenkarten bringen zudem unvorhergesehene Gefahren ins Spiel.

Was bedeuten die einzelnen Kategorien?

Der "Spiel des Jahres"-Preis zeichnet grundsätzlich Spiele für die ganze Familie mit niedriger Einstiegshürde aus, das "Kinderspiel des Jahres" hat vor allem Spiele für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter im Blick.

Das "Kennerspiel des Jahres" ist schließlich die Kategorie für all jene, die sich im Bereich der Brettspiele schon etwas auskennen und deswegen vor Titeln mit etwas größerer Regelfülle und komplexeren Abläufen nicht zurückschrecken.

Hintergrund zum Preis

Den Spiel des Jahres-Preis gibt es seit mittlerweile 45 Jahren. 1979 war "Hase und Igel" der allererste Preisträger, über die Jahre kamen dann weitere Kategorien hinzu und wurden teilweise auch wieder verworfen, etwa der Sonderpreis für besonders schöne Spiele. 2011 gab es die letzte große Änderung, als die Kennerspiel des Jahres-Kategorie eingeführt wurde.

Für die Verlage ist die Auszeichnung in gleich zweierlei Hinsicht ein Gewinn. Denn zum einen ist man mit einem solchen Preis in aller Munde und kann zum anderen mit einer deutlich größeren Nachfrage und dementsprechend auch Verkäufen rechnen – eben weil der Preis so bekannt und angesehen ist.

Wir gratulieren allen ausgezeichneten Spielen, Autor*innen und Verlagen ganz herzlich!

Hättet ihr mit den Titelträgern gerechnet oder hättet ihr andere Spiele ausgezeichnet?