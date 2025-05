Spiel des Jahres 2025: Das sind die nominierten Titel für den renommiertesten Brettspiel-Preis der Welt

Der Verein Spiel des Jahres hat am 20. Mai 2025 die nominierten Spiele für die drei Spiel des Jahres-Kategorien bekannt gegeben (Bildquelle: Verein Spiel des Jahres e.V.).

Im Videospielbereich werden die besten Spiele eines Jahres meist erst im November oder Dezember gekürt, bei den Brettspielen passiert das hingegen deutlich früher. Das Spiel des Jahres, der wohl renommierteste Brettspiel-Preis der Welt, wird jedenfalls traditionell im Sommer verliehen und jetzt wurde bekannt gegeben, welche Spiele als Nominierte eine Chance auf die Auszeichnung haben.

Drei Kategorien und Preise gibt es insgesamt: Die Kategorie "Spiel des Jahres" prämiert klassische und gut zugängliche Spiele "für alle", die Empfehlungen für das "Kinderspiel des Jahres" richten sich dagegen speziell an Kinder – wie der Name schon vermuten lässt. Spiele in der Kategorie "Kennerspiel des Jahres" sind für alle, die mit Brettspielen schon etwas mehr Erfahrung, und auf der Komplexitätsleiter eine Stufe nach oben klettern wollen.

Die Nominierungen der drei Spiel des Jahres-Kategorien in der Übersicht

Nominierte Titel in der Kategorie Spiel des Jahres

Bomb Busters

Krakel Orakel

Flip 7

Auf der Longlist (weitere Empfehlungen, aber ohne Chance auf den Preis): Foxy, Agent Avenue, Sherlocks Spürnasen, Castle Combo, Cities, Perfect Words

Nominierte Titel in der Kategorie Kinderspiel des Jahres

Cascadia Junior

Die Mäusebande

Topp die Torte

Auf der Longlist: Syllaba, Käpt'n Kuck, HiLo: Dein Königreich

Nominierte Titel in der Kategorie Kennerspiel des Jahres

Neuland

Endeavor: Die Tiefsee

Faraway

Auf der Longlist: The Gang, Kauri, Zenith, Medical Mysteries: New York

Wann wird bekannt gegeben, wer gewonnen hat?

Die Bekanntgabe und Preisverleihung findet am 13. Juli 2025 um 18:00 Uhr deutscher Zeit in der nhow Berlin Music Hall statt. Dann erfahren wir, wer sich zukünftig die begehrten Spiel des Jahres-Logos auf die Schachteln drucken darf.

Der markante "Pöppel" weist die prämierten Titel dann nicht nur als besonders empfehlenswert aus, sondern ist oft auch gleichbedeutend mit deutlich steigenden Verkäufen. Das heißt wiederum, dass Gewinnertitel meist auch höhere Druckauflagen haben und günstiger zu bekommen sind als vor der Auszeichnung.

Der Spiel des Jahres-Preis wird vom deutschen Verein "Spiel des Jahres" verliehen und zeichnet die nach Meinung einer Jury besonders hervorragenden Brettspiele eines Jahrgangs aus. Erstmals passierte das im Jahr 1979, Preisträger war damals das Spiel "Hase und Igel", das auch heute noch zu bekommen ist. Im letzten Jahr gewannen Sky Team (Spiel des Jahres), Die Magischen Schlüssel (Kinderspiel des Jahres) und E-Mission (Kennerspiel des Jahres).

Habt ihr einen oder mehrere der nominierten Brettspiele gespielt? Welche Titel sind eure Favoriten in den jeweiligen Kategorien?