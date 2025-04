Diese 4 Horror-Brettspiele lehren euch auf dem Tisch das Fürchten - im guten Sinne

Terrorscape von Grimspire ist eines von vier Brettspielen auf dieser Liste, in denen ihr euch gruseln UND Spaß haben könnt.

Wenn ihr euch nicht nur in digitalen, sondern auch analogen Spielen gruseln wollt, gibt es da durchaus Optionen. Denn tatsächlich bietet auch die Brettspielwelt mittlerweile einige Horror-Ableger. Falls ihr die Sorge habt, dass die Atmosphäre dabei durch die Tatsache gekillt wird, dass mehrere Spieler*innen am Tisch sitzen, kann ich euch beruhigen.

Denn zumindest für die vier untenstehenden Empfehlungen kann ich das nicht bestätigen – im Gegenteil. Alle Titel zeichnen sich durch eine düstere Stimmung, einen spannenden Spielablauf und und eine (semi-) kooperative Vorgehensweise aus. Wenn ihr dann noch in entsprechendem Setting spielt – zum Beispiel abends – steht einem intensiven Horrorbrettspielerlebnis nichts im Weg.

Wichtig: Wie bei all meinen Brettspielelisten handelt es sich um komplett persönliche Empfehlungen, also Spiele, die wir euch aus eigener Erfahrung ans Herz legen können. Das muss, wie immer bei Empfehlungen, nicht automatisch bedeuten, dass euch diese Spiele ebenfalls gefallen werden.

Betrachtet den Artikel dementsprechend vor allem als Inspiration, falls ihr euch für das Thema Brettspiele interessiert und möglicherweise überlegt, was ihr euch als Nächstes kaufen oder verschenken könnt.

Nightmare - Das Thriller-Spiel

Sorgt bei Nightmare unbedingt für ein stimmungsvolles Ambiente!

Autoren: Markus Müller, Andrea Hofbeck

Verlag: Noris

Spielerzahl: 4-5

Altersempfehlung: Ab16 Jahren

Spielzeit: ca. 120 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: Nightmare - Das Thriller Spiel

Wer meine Exit/Escape Room-Empfehlungsliste kennt, wird Nightmare - Das Thriller-Spiel von Noris schon kennen. Aber das ist tatsächlich so toll, dass ich es auch guten Gewissens für alle Horrorfans empfehlen kann und deswegen den größten Teil von damals hier übernehme:

In Nightmare seid ihr ihr unterschiedliche Charaktere, die im Anwesen der Familie Crafton nach langer Zeit wieder zusammenkommen und dort einen rätselhaften Mord aufklären wollen, der 15 Jahre zuvor stattgefunden hat.

Dafür bewegt ihr euch über diverse Ortskarten und kramt in eurer Vergangenheit, die nach und nach über Rückblenden und Flashbacks zurückkommt. Schon bald werdet ihr auch das in der Schachtel enthaltene Material untersuchen und benutzen müssen, darunter auch schwarze Augenbinden …

Nightmare ist ein im wahrsten Sinne des Wortes einmaliges Erlebnis, das extrem intensiv ist und insbesondere bei entsprechender Spiel-Atmosphäre, wie einem abgedunkelten Raum, so atmosphärisch ist wie kaum ein anderes Brettspiel, das ich kenne. Ihr solltet wenn möglich aber wirklich zu fünft sein – dann ist Nightmare am besten.

The Night Cage

The Night Cage gibt es bislang nur in englischer Sprache, das Spielmaterial ist allerdings sprachneutral.

Autoren: Christopher Ryan Chan, Chris McMahon, Rosswell Sounders

Verlag: Smirk & Laughter Games

Spielerzahl: 1-5

Altersempfehlung: Ab 14 Jahren

Spielzeit: 40 bis 60 Minuten

Preis (ca.): 50 Euro

Website: The Night Cage

In The Night Cage erkundet ihr gemeinsam ein düsteres Labyrinth, das nur von den Kerzen der Spieler*innen erleuchtet wird. Das Ziel ist es, in der Dunkelheit Schlüssel zu finden und dann zusammen ein Tor zu erreichen.

Der Dungeon wird nach und nach mit Teilchen zusammengepuzzelt, allerdings sind immer nur die orthogonal angrenzenden Plättchen sichtbar. Weiter entfernte Dungeon-Teile werden wieder entfernt, weswegen sich selbst bei einem Zurückgehen Wege ändern können.

Und natürlich seid ihr in der Finsternis nicht alleine, unter anderem lauern fiese Monster in den verzweigten Gängen. Eine Konfrontation solltet ihr tunlichst vermeiden, da euch Kämpfe mit den Biestern unter anderem dazu zwingen, weitere Plättchen nachzuziehen. Ist der Vorrat erschöpft und ihr habt den Ausgang nicht erreicht, habt ihr verloren.

Ich habe The Night Cage im Jahr 2021 auf Kickstarter unterstützt, weil mich sowohl das Schwarz-Weiß-Artwork als auch die Spielidee ansprachen, die mich ein wenig an "Das verrückte Labyrinth" erinnerte.

Glücklicherweise hat mir dann das Spiel selbst auch sehr gut gefallen. Der Ablauf ist ziemlich spannend, da alle zusammenspielen und für erfahrene Spieler*innen gibt es die Möglichkeit, die Partien durch diverse Parameter noch etwas schwieriger zu machen.

Bislang ist The Night Cage nur in englischer Sprache erschienen, eine deutsche Lokalisierung bislang noch nicht in Sicht. Allerdings ist nur die Spielanleitung wirklich textintensiv, das Spielmateriel selbst ist sprachneutral.

Terrorscape

Die erste deutsche Auflage von Terrorscape war schnell vergriffen, lieferbar wird das Spiel wieder ab ungefähr Mai 2025 sein.

Autor: Jeffrey CCH

Verlag: Grimspire

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 16 Jahren

Spielzeit: 30 bis 45 Minuten

Preis (ca.): 100 Euro

Website: Terrorscape

Ihr kennt die Teenie-Slasher der 90er und frühen 2000er-Jahre? Dann wisst ihr ungefähr, was euch in Terrorscape erwartet. In diesem asymmetrischen Spiel übernimmt eine Person die Rolle eines Killers, der auf einer Karte Jagd auf insgesamt drei Überlebende macht, die von den anderen Spieler*innen übernommen werden.

Erledigt der Killer eine*n der Überlebenden, gewinnt er. Die Gejagten gehen siegreich aus einer Partie hervor, wenn sie entweder ein Funkgerät reparieren und danach bis zum Eintreffen der Polizei überleben oder altantiv mehrere Schlüssel finden, um damit dann von der Karte zu fliehen.

Die große Besonderheit ist, dass die beiden Parteien nur sporadische Informationen von der jeweils anderen Seite haben. Sowohl Killer als auch Überlebenden haben einen eigenen Spielplan, der durch einen großen Sichtschutz – in Form eines alten Herrenhauses – geteilt wird.

Die Überlebenden müssen sich möglichst leise verhalten, weil Geräusche dem Killer verraten können, in welchen Räumen auf der Karte sie sich befinden. Natürlich kann das auch für Ablenkungsmanöver genutzt werden, genauso wie diverse Gegenstände, die in den Räumen versteckt sind.

Ebenso wie seine Opfer hat auch jeder der 3 Killer im Grundspiel besondere Eigeschaften. Der martialische "Schlächter" bewegt sich zwar recht langsam, ist aber sehr stark und kann zudem Barrieren errichten, die die Überlebenden am Weiterkommen hindern. Das erhöht den Wiederspielreiz, es gibt zudem bereits mehrere Erweiterungen mit weiteren Plänen und Charakteren für Terrorscape.

Mir gefallen die Hetzjagden in Terrorscape enorm gut, die Partien sind spannend, es passieren oft unvorhergesehene Dinge und auch die Atmosphäre stimmt. Zudem fällt das Spielmaterial ziemlich üppig und hochwertig aus, allein der Sichtschutz ist ein echter Hingucker. Das führt allerdings auch dazu, dass Terrorscape kein Schnäppchen ist.

Nemesis

Für Nemesis gibt es bereits zahlreiche Erweiterungen sowie den Standalone-Nachfolger "Nemesis Lockdown".

Autoren: Adam Kwapinski

Verlag: Awaken Realms / Asmodee

Spielerzahl: 1-5

Altersempfehlung: Ab 14 Jahren

Spielzeit: ca. 60 Minuten

Preis (ca.): ca. 120 Euro

Website: Nemesis

Die offizielle Alien-Lizenz hat der Verlag Awaken Realms anscheinend nicht bekommen, vieles an Nemesis erinnert aber enorm an den legendären Horrorfilm aus dem Jahr 1979. Ihr erwacht im namensgebenden Raumschiff in euren Schlafkapseln und merkt schnell, dass dort etwas nicht stimmt.

Die Xenomorph – die geradezu aus dem Film gefallen sein könnten – haben sich auf dem Schiff breitgemacht und lauern in den Gängen der Nemesis, die jetzt nach und nach erkundet werden müssen.

Denn jede*r von euch hat sowohl Unternehmens- als auch persönliche Ziele, um das Spiel zu gewinnen. Beispielsweise muss die Navigation im Kontrollraum auf ein bestimmtes Ziel gestellt oder das Schiff über Fluchtkapseln verlassen werden.

Da sich der Weg bis dorthin aber erst einmal gebahnt werden muss und manche Ziele auch konfrontativer Natur sind, z.B. "Spieler 3 darf nicht überleben", entsteht eine herrliche Interaktion, wo man den anderen nicht wirklich komplett trauen kann und sollte.

Diese semikooperative Variante ist dann auch das absolute Highlight von Nemesis, denn jede Partie spielt sich durch die zufällige Auslage der Raumplättchen und Ziele extrem unterschiedlich, jede Runde erzählt eigene kleine Geschichten, an die man sich auch Wochen und Monate später noch erinnert.

Dass es Player Elimination gibt – also Personen recht früh aus dem Spiel ausscheiden können und dann zuschauen müssen – dürfte sicherlich nicht allen gefallen, hat aber in diesem speziellen Setting auch einen gewissen Reiz.

Ich bin ehrlich: Wenn ich nur ein Horrorspiel empfehlen könnte, dann wäre es Nemesis. Ähnlich wie Terrorscape ist es kein wirklich günstiges Vergnügen, bezüglich des Erlebnisfaktors und auch des hochwertigen Spielmaterials mit vielen Miniaturen, Karten etc. meiner Meinung nach jeden Euro wert.

Welche Horror-Brettspiele könnt ihr empfehlen?