Neben GTA 6: Diese 3 Spiele wollt ihr im Herbst unbedingt zocken

Diese 3 Spiele will die GamePro-Community im Herbst unbedingt spielen.

Der Spätsommer und erst recht der Herbst sind in diesem Jahr vollgestopft mit spannenden Spielen. In einer Umfrage wollte ich daher von der GamePro-Community wissen, welche der Titel sie direkt zum Release spielen wollen – vorausgesetzt natürlich, dass in Tests keine gravierenden Mängel zum Vorschein kommen.

Der Sieger der Umfrage, wie hätte es anders kommen sollen, war natürlich GTA 6. Allerdings haben mich zwei Punkte am Ergebnis dennoch stark überrascht.

GTA 6 macht nur denkbar knapp das Rennen

Zum einen hat mich erstaunt, dass sich lediglich 20 % von euch den wahrscheinlich größten Release der Spiele-Historie direkt zum Release am 19. November für PS5 oder Xbox Series X/S kaufen wollen. Ich bin ehrlich, hier hätte ich mit einem weit höheren Wert gerechnet.

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Was mich ebenfalls erstaunt hat. GTA 6 hat in der Umfrage nur knapp das Rennen gemacht. Um euch das zu verdeutlichen, hier einmal die Top 5 der Titel, die ihr direkt zum Erscheinen spielen wollt.

Diese 5 Spiele wollt ihr direkt spielen

Ein PS5-Exclusive jagt GTA 6

Mit gerade einmal 34 Stimmen weniger sitzt das kommende PS5-Actionspiel von Insomniac Games GTA 6 nicht nur im Nacken. Marvel's Wolverine ist auch klar der zweite Titel, den ihr die kommenden Monate unbedingt spielen wollt.

Die deutsche Spielelandschaft und erst recht die GamePro-Community ist historisch bedingt natürlich dem PlayStation-Konsolenlager zuzuordnen. Dennoch ist das Umfrageergebnis ein starker Wert für den Antihelden von Marvel.

Eine Koop-Perle unter den Verlierern

Wo Gewinner sind, sind meist auch Verlierer. Spiele wie Hot Wheels: Infinite Rush, Harvest Moon: Echoes of Teradea und Minecraft Dungeons 2 stehen aktuell in eurer Gunst ganz weit unten.

Auch Orbitals habt ihr mit lediglich 8 Stimmen ziemlich abgewatscht, dabei schaut das Koop-Spiel mit seinem Retro-Anime-Look wie ich finde richtig cool aus.

Aber klar, Orbitals hat es als noch recht unbekannter Titel in einem solchen Ranking natürlich schwer. Hinzu kommt, dass das kooperative Adventure bislang lediglich für die Nintendo Switch 2 angekündigt wurde.

Mögt ihr Spiele wie It Takes Two oder Split Fiction, dann behaltet den Release am 03. September aber definitiv im Blick.

Ein schlummernder Gigant

Abschließend soll vor allem ein Titel nicht unerwähnt bleiben, der zur angepeilten Veröffentlichung in diesem Jahr hohe Wellen schlagen könnte: Die zuletzt in der Nintendo Direct angekündigte Neuauflage von Zelda: Ocarina of Time.

In die Umfrage hat es das oft genannte "beste Spiel aller Zeiten" nicht geschafft, da Nintendo noch keinen fixen Release enthüllt hat. In den Kommentaren zur Umfrage habt ihr das Spiel allerdings nicht vergessen.

In der Souls-affinen GamePro-Community könnte zudem The Duskbloods von FromSoftware noch hohe Wellen schlagen, wenngleich die Vorfreude aufgrund der Switch 2-Exklusivität und dem Fakt, dass uns hier nach Nightreign erneut ein Multiplayer-Titel erwartet, aktuell noch spürbar gedämpft ist.

Wie schaut ihr auf das Ergebnis der Umfrage und bei welchem Spiel geht ihr davon aus, dass es neben GTA 6 zum Release richtig hohe Wellen schlagen wird?