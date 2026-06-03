5 exklusive Details zu Marvel's Wolverine, die euch der Trailer über das PS5-Exclusive nicht verraten hat

Es gibt Neues zu Marvel's Wolverine.

Vor wenigen Stunden hat Insomniac Games auf der State of Play gezeigt, was euch zum Release am 15. September in Marvel's Wolverine auf der PS5 erwartet – nämlich reichlich blutige Action.

Wir konnten vor der Veröffentlichung des neuen Gameplay-Trailers bereits exklusiv mit Game Director Mike Daily und Creative Director Marcus Smith reden, die uns ein paar spannende Details über ihr neues Action-Adventure verraten haben.

Logan, der Mutantenbeschützer

Wolverine hat im Spiel eine klare Mission. So soll er Mutanten auf der ganzen Welt vor den Reavers beschützen. Habt ihr den Film Logan geschaut, dürfte euch die Fraktion ein Begriff sein.

Dass er auf seiner Mission nicht gerade zimperlich mit seinen Widersachern umgeht, macht der neue Gameplay-Trailer recht deutlich:

7:33 Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

Autoplay

Erzählt wird übrigens eine komplett neue Geschichte, die laut Mike Daily sowohl die Comic-Noobs unter euch, als auch die Marvel-Pros abholen soll.

Logan, der "Unsterbliche"

Im Trailer wird deutlich, dass ihr euch im Spiel mit reichlich Feinden kappelt. Damit das aber nicht zu schwer wird, regeneriert sich Wolverines Lebensleiste selbst während der Kämpfe leicht. Außerhalb der Scharmützel geht's hingegen flugs.

Es gibt eine zweite Chance! Stirbt Logan im Kampf, wird er übrigens wie beispielsweise in Sekiro einmalig wiedergeboren. Das leert jedoch seine komplette Rage-Leiste, die der Antiheld für seine Specialmoves braucht und die durch Attacken leicht und durch Kills dann schneller wieder aufgeladen wird.

Logan ist nicht allein

Habt ihr den Trailer aufmerksam geschaut, habt ihr es bereits bemerkt. Logan kämpft oft, aber nicht dauerhaft allein. Ab und an wird er von Jean Grey unterstützt.

Richtig cool! Mit der Zeit lernen die beiden übrigens neue Tag Team-Moves, mit denen sie Gegner besonders stylish hopsnehmen. Jean selbst könnt ihr allerdings nicht steuern, wie uns Insomniac verrät.

Jean ist eine mächtige Verbündete, die Logan im Laufe der Geschichte immer besser kennenlernt.

Logan, der Brutale?

Die Szenen aus dem Spiel machen es überdeutlich. Marvel's Wolverine scheut nicht vor Gore zurück und erzählt laut Insomniac zudem eine erwachsene und raue Geschichte. Dennoch soll es laut Entwickler aber auch einige Lacher und auch traurige Momente geben.

Habt ihr übrigens so gar keine Lust auf all das blutige Gesplatter, könnt ihr in den Optionen einen Low Gore-Modus aktivieren. Zum kindgerechten Abenteuer wird das Spiel dadurch aber dennoch nicht.

Logan, der Globetrotter

Die Story von Marvel's Wolverine und die Befreiung der Mutanten führt Logan übrigens reinmal rund um den Globus. Von Kanada aus geht's ins fiktive Madripoor und beispielsweise auch nach Tokyo.

Die Missionsstruktur soll dabei den Spider-Man-Spielen ähneln. Dank externer Hilfe und eines "Mind Palace", soll es auch Missionen in der Vergangenheit geben. Wenn da mal nicht Charles Xavier aka Professor X seine Finger im Spiel hat.

State of Play Alle Ankündigungen vom PS5-Event in der Übersicht von Eleen Reinke

Und zum Abschluss haben wir noch ein cooles Detail für euch, das vor allem die Sammler*innen freuen dürfte.

Wie in Spider-Man könnt ihr nicht nur unterschiedliche Outfits für Logan sammeln, es gibt auch allerhand neue Klauen für unseren grummeligen Antihelden. Wo ihr die alle findet, da haben wir zum Release dann sicher einen schönen Guide für euch auf GamePro.

Und jetzt verratet uns: Wie klingt Marvel's Wolverine bislang für euch? Erwartet uns hier im Frühherbst ein tolles Actionspiel für die PS5?