20% auf alle Spiele: Hits für Switch & PS5 wie Super Mario Bros. Wonder und Rise of the Ronin im Angebot

Bei MediaMarkt gibt's jetzt alle Spiele im Sortiment 20 Prozent günstiger, selbst brandneue Hits für Nintendo Switch und PS5.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle verfügbaren Spiele. Das Angebot gilt für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC und sogar Nintendo Switch! Dadurch könnt ihr eine Menge Schnäppchen machen und sogar Spiele, die diese Woche erst ihren Release feiern, bereits deutlich günstiger abstauben.

Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen, im Shop seht ihr also zunächst noch den normalen Preis. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Der Sale soll noch bis 9 Uhr morgens am 8. April dauern, die begehrtesten Deals könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Von der Aktion ausgeschlossen sind lediglich Spiele, die derzeit nicht vorrätig sind, sowie Titel, die erst nach dem Ende des Sales erscheinen.

Spiele-Sale bei MediaMarkt: 10 Highlights

7:58 Der große Auftritt ihrer Majestät - Princess Peach: Showtime!

Die Aktion lohnt sich natürlich vor allem bei brandneuen Spielen, die es noch nicht günstig im Sale gab, sowie bei preisstabilen First-Party-Hits für Nintendo Switch und bei ohnehin schon reduzierten Titeln. Mit Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin und Princess Peach: Showtime gibt es beispielsweise drei große Spiele günstiger, die erst am Freitag erscheinen!

Hier haben wir euch zehn Highlights aus dem MediaMarkt-Sortiment herausgesucht:

Besonders Dragon’s Dogma 2 können wir euch von ganzem Herzen empfehlen. Das düstere Action-Rollenspiel hat sowohl wegen seiner tollen Open World als auch wegen seiner spannenden Kämpfe im GamePro-Test stolze 88 Punkte abgeräumt. Rise of the Ronin kann da mit 81 Punkten zwar nicht ganz mithalten, weil die Spielwelt nicht so spannend ist wie das Gameplay. Zum reduzierten Preis dürftet ihr aber auch diesen Kauf nicht bereuen. Hier erfahrt ihr mehr:

