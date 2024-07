Spiele-Sale bei Amazon gestartet: Hits für PS5, PS4, Xbox und Switch jetzt günstig abstauben

Um MediaMarkt nicht das Feld zu überlassen, hat Amazon schnell einen eigenen Spiele-Sale gestartet.

Schon vor ein paar Tagen haben MediaMarkt und Saturn Sales gestartet, durch die ihr drei Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch oder Xbox für zusammen 49€ abstauben könnt. Inzwischen ist Amazon mit seinem eigenen 3-für-49€-Sale nachgezogen. Die Auswahl ist hier etwas kleiner als bei den beiden anderen Händlern, aber dennoch einen Blick wert. Hier findet ihr die komplette Übersicht:

Wie die Sales der Konkurrenz läuft auch die Amazon-Aktion in der Theorie bis zum 12. August. Ihr solltet aber damit rechnen, dass die besten Schnäppchen schon vorher ausverkauft sein.

3 Spiele für 49€ bei Amazon: Was sind die Highlights?

1:39 Remnant 2: Gameplay-Trailer zum Koop-Shooter-Soulslikes

Bei Amazon werden vor allem die PS5 und die PS4 gut bedient, aber auch für die Xbox ist noch eine Menge dabei. Die Nintendo Switch kommt hier jedoch deutlich schlechter weg als bei MediaMarkt, denn dort findet ihr Hits wie Mario + Rabbids: Sparks of Hope oder Prince of Persia: The Lost Crown, die im Amazon-Sale leider fehlen.

Hier eine kleine Auswahl aus den Amazon-Angeboten:

Wer Lust auf eine Mischung aus düsterem Soulslike und Loot-Shooter im Borderlands-Stil hat, sollte sich das 2023 erschienene Remnant 2 auf jeden Fall mal ansehen. The Quarry ist wie schon das vom selben Studio stammende Until Dawn ein fest für alle Fans trashiger Horrorspiele.

Das Action-Adventure Marvel’s Guardians of the Galaxy ist zum Release zu Unrecht untergegangen, denn hier bekommt ihr eine detailverliebte Umsetzung der Vorlage mit einer Produktionsqualität auf allerhöchstem Niveau. Zumindest für PS5 ist es also nicht schwer, drei gute Spiele für den Mengenrabatt zusammenzubekommen.

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr übrigens nur drei der Spiele aus der Auswahl zusammen in den Einkaufswagen legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst. Beachtet dabei bitte, dass sich die Auswahl der in der Aktion enthaltenen Spiele jederzeit ändern kann.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: