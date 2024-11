"Das ist wahre Geschichte" - PS-Spieler findet 24 Jahre alte, geheimnisvolle PlayStation 2-Münze und wundert sich, was das ist

Die Münze hat das US-amerikanische Erscheinungsdatum der PS2-Konsole eingraviert. (Bild: Reddit / TalenG5)

Die PlayStation 2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Gerade erst kürzlich hat Sony neue Verkaufszahlen der 24 Jahre alten Konsole veröffentlicht, die bei beachtlichen 160 Millionen verkauften Einheiten liegen.

Passend dazu hat ein Redditor in einem Kinderzimmer eine Münze gefunden. Die hängt zwar mit der PS2 zusammen, dürfte aber ein einer weiteraus geringeren Stückzahl als die Konsole existieren. Wir gehen den Ursprüngen der Münze gemeinsam mit der Community auf den Grund.

Spieler entdeckt alte PS2-Münze

Auf Reddit teilt TalenG5 zwei Fotos einer alten Silbermünze, die der User in einem alten Kinderzimmer gefunden hat. Da TalenG5 sich weder an die Ursprünge der Münze erinnert, noch im Internet Genaueres dazu finden konnte, fragte er bzw. sie bei der Community nach:

Das ist auf der Münze zu sehen: Auf der einen Seite ist eine PS2-Konsole eingraviert. Daneben befindet sich das US-amerikanische Veröffentlichungsdatum der Konsole, was der 26. Oktober 2000 ist. Auf der Rückseite befindet sich das Logo der PlayStation über der Zahl 228.

Ein Blick in die Profil-Historie von TalenG5 lässt uns vermuten, dass der User aus Kanada stammt. Da das Land mit den USA gemeinsam zur nordamerikanischen Region zählt, sollte die Münze also wirklich mit dem US-Release zusammenhängen.

Deswegen erscheint auch die Erklärung von User BasenjiMaster nachvollziehbar, laut der die Münze an Personen in der Warteschlange zur damaligen Veröffentlichung verteilt wurde. Konsolen-Releases wurden vor 20 Jahren in lokalen Geschäften heiß erwartet, was zu stundenlangen Warteaktionen vor Ort geführt hat. Bilder wie dieses zeigen das Phänomen, das heute definitiv seltener geworden ist:

Wusstet ihr, dass Armored Core 2 ein Launch-Titel für die PS2 in den USA war? Es ist beachtlich, wie FromSoftware nach über 20 Jahren mit einer neuen Bekanntheit vor einem Jahr den sechsten Teil der Reihe veröffentlicht hat:

5:20 Armored Core 6: Alles, was ihr zum neuen Actionspektakel von FromSoftware wissen müsst

In den Kommentaren teilt Jellyfishcactus Bilder einer weiteren Münze, die jedoch mit 454 eine andere Nummer unter dem PlayStation-Logo eingraviert hat. Die Kommentator*innen sind sich bei einem sicher: Die Münze sei selten. Darauf lässt auch die dreistellige Nummerierung schließen, wobei wir nicht wissen, bei welcher Zahl diese endet.

Es kann nämlich auch gut sein, dass die Münze zum Beispiel ein kleines Goodie ist, das die Käufer*innen am Tag der Veröffentlichung bekommen haben – Merchandise wie Münzen, Pins oder Schlüsselanhänger ist in der Videospielbranche schließlich keine Seltenheit.

Selbst wenn die Münze selten ist, lässt sich aktuell noch nichts über ihren monetären Wert sagen. Auf Online-Verkaufsplattformen finden wir andere Münzen, die meist unter 100 Euro im Angebot sind. Weil darunter die PS2-Launch-Münze jedoch nicht vertreten ist, gibt es keine konkreten Zahlen.

Kennt ihr die Münze? Oder könnt ihr euch an ein bestimmtes Goodie erinnern, das bei einem eurer früheren Spiel- oder Konsolenkäufe beigelegen ist?