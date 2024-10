Spieler hat Probleme mit überhitzter PS5 - es stellt sich heraus, er lebt zu nah am Meer

Wichtige Erkenntnis: Die PS5 verträgt sich nicht so gut mit Salzwasser.

Wenn es in Deutschland langsam aber sicher wieder Winter wird, können wir uns eigentlich kaum vorstellen, dass man zu nah am Meer wohnen kann. Das Leben in tropischen Gefilden bietet aber ganz andere Herausforderungen, wie die PS5 eines Spielers jetzt eindrucksvoll unter Beweis stellt. Unsere Konsolen sind also vermutlich dankbar für das hiesige Klima.

PS5 rostet wegen Meeresluft

Der User probdavid wendete sich in einem Post auf Reddit an die PlayStation-Community. Nachdem seine PS5 eine Alarm-Meldung wegen Überhitzung anzeigte, öffnete er die Konsole und musste feststellen, dass der Lüfter auf beiden Seiten von Rost befallen war. Er selbst konnte sich das Problem nicht erklären.

Die Bilder dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Link zum Reddit-Inhalt

Nachdem in den Kommentaren mehrere User nachgefragt hatten, stellte sich heraus, dass probdavid in einem tropischen Land und in der Nähe des Strands lebt. Und genau das scheint tatsächlich das Problem zu sein. Die feuchte und salzige Luft greift Metallteile besonders an und führt eben schneller zu Rost und ähnlichen Problemen. Gizmo16868 schreibt beispielsweise:

"Es ist die Feuchtigkeit und die salzige Luft. Da musst du auf jeden Fall aufpassen."

Die Lösung ist in dem Fall laut mehreren Usern ein Luftentfeuchter für die Steckdose oder eine Klimaanlage. Laut dem Poster hat seine Wohnung zwar eine solche Anlage, diese sei allerdings nur selten in Betrieb. Das sollte sich in Zukunft ändern, wenn die PS5 weiterhin normal funktionieren soll.

Glücklicherweise gibt es auch mehrere User, die schon ähnliche Probleme hatten und gute Tipps geben können. Im besten Fall kann die PS5 ohne allzu große Kosten gereinigt und repariert werden. Wenn in der Folge auf ein etwas trockeneres Raumklima geachtet wird, sollte es keine weiteren Probleme geben.

Habt ihr schonmal daran gedacht, dass das Raumklima einen solchen Einfluss auf eure Technik haben kann? Wohnt ihr vielleicht selbst in einem tropischen Land und habt etwas Ähnliches erlebt?