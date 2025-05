Knapp 16.000 US-Dollar Verlust: Spieler kauft 2016 auf Steam Spiele mit Bitcoin, die heute ein kleines Vermögen wert wären

Bitcoin hat schon viele traurige Geschichten hervorgebracht.

Rund um das Thema Bitcoin gibt es zahlreiche Geschichten, sowohl von Leuten, die unverhofft zu Millionären wurden als auch von jenen, die ihre Bitcoin verloren oder zum falschen Zeitpunkt ausgegeben haben. Diese gehört zu den Letzteren.

Bitcoin in Steam-Spiele investiert

Seit 2009 gibt es die Kryptowährung Bitcoin schon. In ersten Jahren tat sich dabei kaum etwas am Preis, erst Mitte der 2010er-Jahre kam Bewegung in den Markt. 2017 startete dann der erste große Boom. Wer also kurz zuvor Bitcoin abgegeben hat, hat damit ordentlich Verlust gemacht.

Zu genau diesen Leuten gehört auch der User Robin_Circle_Music, der vor einigen Tagen einen Post im Steam-Subreddit abgesetzt hat. Darin zeigt er in einer Tabelle eine Reihe von Spielen, die er 2016 auf Steam gekauft hat.

Hier der Post:

Der Clou: Er hat die Spiele allesamt mit Bitcoin bezahlt. Der Wert der insgesamt fünf Titel belief sich damals auf insgesamt etwas mehr als 126 US-Dollar, er zahlte 0,19272 Bitcoin. Zu diesem Zeitpunkt war das vermutlich kein schlechtes Geschäft.

Mittlerweile hat sich der Wert von Bitcoin aber drastisch erhöht. Aktuell liegt er bei knapp 94.700 US-Dollar. Die 0,19272 BTC wären heute also knapp 18.250 US-Dollar oder umgerechnet etwas mehr als 16.000 Euro. Das ist dann doch ein stolzer Preis für eine Handvoll Spiele.

In den Kommentaren gibt es natürlich viel Mitleid für den Pechvogel. Viele User sind der Meinung, dass ihnen eine solche Geschichte vermutlich schlaflose Nächte bereiten würde.

Andere erzählen wiederum ihre eigenen Geschichten und wofür sie vor über zehn Jahren Bitcoin ausgegeben haben, als die Kryptowährung noch deutlich weniger wertvoll war.

Allgemein hält sich zudem die Meinung, dass wohl kaum jemand von 2016 bis 2025 durchgehalten hätte. Spätestens bei den ersten Spitzen in den Jahren danach hätte der User vermutlich eh verkauft. So hatte er immerhin eine gute Zeit.

Wie seht ihr das? Habt ihr eigene Bitcoin-Geschichten wie diese auf Lager?