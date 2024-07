Spieler lässt sich Wasserkühlung von Experten in PC einbauen, der läuft die ganze Zeit gnadenlos heiß - Schuld ist ein winziges Stück Plastik

Wenn ihr genau hinschaut, dann findet ihr am Kühler etwas, was da eigentlich nicht hingehört.

100 Grad Celsius in Roblox – das ist für eine CPU wirklich nicht ohne und ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass irgendwas mit dem PC nicht stimmt. Oder genauer gesagt mit der Kühlung, die sich der Reddit-User Drkayz von einem IT-Shop einbauen ließ. Die für den Einbau zuständige Person vergaß nämlich ein winziges, aber wichtiges Detail zu entfernen.

Service-Angestellte*r ließ Schutzfolie an der Wasserkühlung hängen

Wie Drkayz in einem Reddit-Thread berichtet, hat er sich eine neue Wasserkühlung von einem thailändischen IT-Händler gekauft und dort vor Ort einbauen lassen. Soweit so gut, zu großen Problemen kam es erstmal nicht.

Bei einem Check der Temperaturen traute der Spieler aber seinen Augen kaum: Im wenig aufwendigen Roblox ist die CPU auf knapp 100 Grad Celsius hochgeschnellt – also in den Bereich, in dem Prozessoren beginnen, ihre Leistung aufgrund der Hitze zu drosseln. Bei AMD ist das üblicherweise ab 95 Grad Celsius der Fall, bei Intel je nach Modell ab 100 bis 110 Grad.

Drkayz hat daraufhin den Einbau überprüft und ist dann auch auf die eindeutige Fehlerquelle gestoßen: Es wurde vergessen, die Schutzfolie von der kupfernen Coldplate – dem Kontaktpunkt des Kühlers zum Prozessor – abzuknibbeln.

Sie klebte dort immer noch unter einer Schicht Wärmeleitpaste mit dem eindeutigen Hinweis "sie abzuziehen":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ziemlich ärgerlich! Zum Glück wurde der Fehler aber schnell bemerkt, weshalb ein größerer Schaden ausblieb. Und an einem stressigen Tag kann es auch einmal passieren, dass so ein kleines Detail übersehen wird. Im Service zu arbeiten, kann ganz schön anstrengend sein!

Darauf solltet ihr beim Einbau einer Wasserkühlung achten

Bei einer All-in-One-Wasserkühlung könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, jedoch solltet ihr ein paar Punkte beachten, damit der Loop leise und mit einer guten Kühl-Performance läuft:

die Radiatoren sollten oben im Case angebracht werden, an der Front geht es aber auch

die Pumpe sollte sich nie am höchsten Punkt des Wasserkreislaufs befinden

entscheidet ihr euch für eine Frontmontage, sollten die Schlauchanschlüsse unten sein

Dadurch ist sichergestellt, dass sich keine Luft in der AiO-Kühlung ansammelt.

Außerdem solltet ihr vorher checken, wie viel Platz der Radiator einnimmt und bei eurem Gehäuse nachmessen. Je nach Gehäuse könnte der Radiator nämlich mit eurem Mainboard kollidieren.

Und auch die Schlauchlänge ist ein wichtiges Maß, insbesondere bei Front-Montagen, bei denen ihr um andere Komponenten herumdenken müsst. Praktisch kann zudem ein sogenannter Fillport sein, da über einen längeren Zeitraum das Wassergemisch diffundiert und ihr über den zusätzlichen Anschluss die WaKü wieder auffüllen könnt.

Oh – und vergesst natürlich nicht die dünne Plastikfolie am Kühler! Die lässt sämtliche Temperaturen nach oben schießen, wenn sie nicht entfernt wird, da sie einen optimalen Kontakt zwischen Prozessor und dem wärmeleitenden Kupferkörper verhindert.

Ist euch auch schon einmal so ein kleines Missgeschick bei einem PC-Upgrade passiert?