PC-Spieler baut völlig absurden PC mit 13 Displays im Gehäuse, auf denen über 15.000 GIFs in Dauerschleife abgespielt werden

Wir könnten uns jedenfalls nicht auf einen anderen Bildschirm konzentrieren, wenn im Augenwinkel permanent so viele Memes zu sehen sind.

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David Molke
24.05.2026 | 17:59 Uhr

So einen PC haben wir noch nie gesehen (Bild: reddit.comuserSeveral-Bar-6512) So einen PC haben wir noch nie gesehen (Bild: reddit.com/user/Several-Bar-6512/)

Manche Menschen mögen es, wenn ihr PC wie eine Kirmes leuchtet. Dieser hier ähnelt eher dem Times Square in New York. Ein Bastler hat seinem Rechner im Inneren sage und schreibe 13 Displays verpasst, auf denen permanent unzählige Memes als GIFs in einem ewigen Loop ablaufen.

Komplette Reizüberflutung: Der wahrscheinlich stressigste PC der Welt ist ein echter Hingucker

Hingucker ist in diesem Fall aber eher so wie ein Autounfall gemeint. Es fällt wirklich schwer, sich davon loszureißen, obwohl man eigentlich gar nicht hinschauen will. Hier passiert extrem viel auf einmal und es kann nicht gut für die Psyche sein, zu lange auf dieses unglaubliche Gebilde zu schauen.

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Der Reddit-User Several-Bar-6512 hat seine Wochenenden und Abende nämlich dazu genutzt, seinen PC im Inneren mit unzähligen Displays auszustatten, die allesamt über Raspberry Pis und SD-Karten funktionieren. Das heißt, es wird keinerlei Rechenpower des eigentlichen PCs dazu genutzt.

Dann wurden unfassbar viele GIFs heruntergeladen und kuratiert. Zunächst sollen es über 17.000 gewesen sein. Die Zahl konnte dann auf etwas mehr als 15.000 reduziert werden. Eine ganze Menge Memes wurden dann auch noch angepasst, gekürzt, geloopt und so weiter.

Das Endergebnis ist dann auch wirklich ein "sehr ablenkender" PC mit über 15.000 GIFs geworden. Hier könnt ihr euch das bizarre Geschöpf im Video ansehen:

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Da passiert so viel gleichzeitig auf so vielen kleinen Bildschirmen beziehungsweise aufgeteilten Einzel-Displays, die eigentlich ein größeres sind, dass man gar nicht weiß, auf welches der GIFs man den Blick richten soll.

Ein großer Bildschirm im Inneren kann über Umwege sogar zum Zocken benutzt werden, was dann so aussieht:

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Normalerweise laufen aber eben die 15.000 GIFs im Loop auf diesem Monstrum. Sein Schöpfer gibt an, es würde insgesamt dreizehneinhalb Stunden dauern, sich sämtliche GIFs hintereinander weg anzuschauen. Jeder einzelne Screen spiele in etwa 5 Minuten Memes ab, bevor der Loop von vorne beginnt.

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Es gibt aber auch hier natürlich Ausnahmen, und zwar die beiden 5-Inch-Displays, die jeweils zwei Kacheln haben und ungefähr 10 beziehungsweise 15 Minuten am Stück laufen, bevor der Loop neu anfängt.

Hinter all den Displays verstecken sich auch noch haufenweise Lüfter, um das Lian Li-Gehäuse trotz der vielen Hindernisse kühl zu halten. Was dank spezieller Server-Lüfter von Noctua ganz hervorragend funktionieren soll, auch wenn die Lüfter durchaus hörbar seien.

Wie gefällt euch der Reizüberflutungs-PC? Wie lange könntet ihr es damit wohl in einem Raum aushalten?

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