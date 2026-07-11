LEGO-Fan bekommt altes Klassiker-Set vom Opa geschenkt, das 560 Euro wert ist – kann jetzt nicht rechtfertigen, es zu öffnen

Dieses Set ist über 500 Euro wert. (Bildquelle: https://www.reddit.com/user/Djfsihbone/).

Das LEGO-Set, das User Djfsihbone gerade stolz auf Reddit präsentiert, sieht auf den ersten Blick alles andere als wertvoll aus, sondern wirkt eher verstaubt und altbacken. Doch ein kurzer Blick auf gängige Verkaufsplattformen offenbart, dass der Sammler hier einen echten Schatz in den Händen hält. Über 560 Euro kann das Set heute wert sein.



Wie Djfsihbone schreibt, habe er das begehrte LEGO 5978: Das Geheimnis der Sphinx-Set nicht irgendwo her, sondern vom eigenen Opa zum Geburtstag geschenkt bekommen. Doch genau dieser Umstand bringt den LEGO-Fan nun in die Bredouille.

Lego 5978: Das Geheimnis der Sphinx - ein heute sehr wertvoller Klassiker

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Der Bastler erklärt, dass sein Großvater besagtes Sphinx-Set ursprünglich eigentlich für seine Tochter (also für die Mutter des Posters) gekauft hatte. Jedoch vergaß Opa das Geschenk. Jahre später tauchte es schließlich wieder auf.

Djfsihbone steht nun allerdings vor einer wichtigen Entscheidung: Was genau damit tun? Schließlich hat das Sphinx-Set vom eigenen Opi nicht nur einen Sammler-Wert, sondern eben auch einen emotionalen Wert. Er schreibt:

„Ich habe immer noch Spaß an LEGO, aber angesichts dessen, wie wertvoll es ist, kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, es zu öffnen. Deshalb frage ich mich, was ich am besten damit machen soll. Sollte ich es noch weitere 20 Jahre behalten?“

Soll der (reich) Beschenkte das Set also öffnen und aufbauen oder doch lieber weiterhin versiegelt lassen und darauf hoffen, dass der Wert weiter steigt? Die Community ist zwiegespalten.

Einige Reddit-User betonen den möglichen emotionalen Wert des Geschenks und schlagen vor, dass Djfsihbone es deshalb einfach zusammenwerkeln sollte. User michiganstrange hat einen besonders schönen Vorschlag: "Bau es doch einfach zusammen mit deinem Großvater?".

Andere Community-Mitglieder schlagen wiederum vor, dass der Bastler seinen Klemmbaustein-Schatz einfach direkt verkaufen sollte, sofern er nicht emotional daran hängt. Der Wert des Sets sei ohnehin schon hoch und die zukünftige Wertentwicklung ist schwer einzuschätzen.

Stimmt: Laut Pricecharting wurde das Sphinx Secret Surprise-Set aka Das Geheimnis der Sphinx in versiegelter Originalverpackung Anfang Juni für 653 US Dollar (rund 550 Euro verkauft). Je nach Zustand, könnte der User ein ähnlich hohes Sümmchen dafür bekommen.

Für welchen Weg sich Djfsihbone am Ende entschieden hat, wissen wir noch nicht. Aber vielleicht sollte er einfach auf den Ratschlag des Users TimMarsTheGhost hören: "Mach es auf und hab Spaß damit – wenn du es nicht öffnest, wird dich der Fluch einer Mumie treffen und dich in eine LEGO-Minifigur verwandeln.“

Habt ihr auch noch seltene LEGO-Sets zu Hause?