Spieler zeigt stolz und glücklich, wie er seine PS2 wiedergefunden hat - Community witzelt nur über Drecks-Konsole

Wir greifen immer wieder Geschichten auf, in denen Gaming-Fans aus aller Welt Konsolen zeigen, die sie im Müll oder auf dem Flohmarkt gefunden haben. Diese PlayStation 2 sieht genauso verheerend aus, was aber eher an dem Umgang des Users mit der Konsole zu tun hat.

Alte PS2 sieht ziemlich schmutzig aus

Darum geht's: Im PlayStation-Subreddit hat vor ein paar Tagen der User Embarrassed_Brief143 einen Post abgesetzt. Darin schreibt er, dass er seine alte PS2 wieder gefunden hat und sie noch immer liebt.

Er schreibt dabei, dass die Konsole sieben Jahre alt wäre, meint aber wohl eher, dass er sie hat, seit er selbst sieben Jahre alt war. Dazu gibt es noch ein Foto der PlayStation mit zwei Controllern.

An sich kein besonderer Post. In solchen Subreddits kommen die Fans ja speziell zusammen, um ihre Liebe zum Gaming, den Konsolen und Spielen zum Ausdruck zu bringen. Der Post hat trotzdem einige Kommentare und Reaktionen hervorgerufen.

Wir haben ihn hier für euch eingebunden:

Das liegt natürlich vor allem an dem Foto, das Embarrassed_Brief143 mitgeschickt hat. Die Konsole sieht nämlich ziemlich mitgenommen und schmutzig aus. So als hätte sie mehrere Jahre in irgendeiner Ecke verbracht.

Genau das wird in den Kommentaren scherzhaft aufgegriffen. Hier eine Auswahl:

Shibby523: "Sieht aus, als hättest du sie aus einer Mülldeponie ausgegraben"

PM_ME_YOUR_MONTRALS: "Hast du sie 7 Jahre lang vergraben?"

TheOx1: "So kümmerst du dich um die Dinge, die du liebst, Mann? Komm schon!"

CanetteSupra: "Du hast sie aus den Trümmern eines zerstörten Gebäudes gezogen, richtig?"

902-hiphop-dad: "Alter… sie sieht aus, als hättest du sie in einem Aschenbecher aufbewahrt…. das Ding braucht etwas Liebe"

In jedem Fall wäre es wohl eine gute Idee gewesen, zumindest kurz mit einem Staubtuch darüber zu wischen, bevor das Foto aufgenommen wurde.

Unabhängig davon ist es natürlich ein ausgezeichneter Fund. Die PS2 ist nicht umsonst bis heute eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten und man kann auch 2025 noch viel Spaß mit dem guten Stück haben.

